Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso sind nach ersten offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Die Stabschefin von Bürgermeister Dee Margo, Olivia Zepeda, sagte zudem, es seien drei Verdächtige festgenommen worden. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

Ein Sprecher der Polizei erklärte, nach dem Vorfall in dem Einkaufszentrum Cielo Vista bestehe inzwischen keine unmittelbare Bedrohung mehr. Der Tatort sei jedoch noch nicht gesichert. Augenzeugen berichteten von mindestens einer Person mit einer tödlichen Kopfverletzung und mehreren Menschen mit blutiger Kleidung. Der örtliche Sender KTSM berichtete, 18 Menschen seien in einem Walmart von Schüssen getroffen worden. Dazu gab es zunächst keine Bestätigung der Polizei.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.