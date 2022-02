Der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel ist beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen worden. Das berichtete die "Bild"-Zeitung. Die 67-Jährige sei gemeinsam mit ihren Personenschützern in einem Supermarkt in der Berliner Morsestraße gewesen. Dort habe ein mutmaßlicher Dieb die Geldbörse entwendet. Sie soll sich in einer Tasche, die am Einkaufwagen hing, befunden haben.

Die Polizei bestätigte gegenüber dem Blatt, dass einer 67-jährigen Frau am Donnerstag gegen 11.40 in einem Supermarkt der Geldbeutel gestohlen wurde. Nach Bemerken der Tat habe Merkel nicht direkt die Polizei alarmiert. Stattdessen soll sich zum Polizeiabschnitt 53 in der Friedrichstraße begeben und dort Anzeige wegen Diebstahl erstattet haben.

Laut "Spiegel"-Information wurden mit ihrem Portemonnaie auch der Personalausweis, Führerschein und eine Geldkarte entwendet. Von Merkel ist bekannt, dass sie auch selbst in den Supermarkt geht. Dabei wird sie von Bodyguards begleitet. Diese scheinen die Tat aber nicht bemerkt zu haben.