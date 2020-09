Merkel will Shutdown "unbedingt verhindern"

Mit dem beginnenden Herbst verschärfen Bund und Länder nochmals die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. So sollen Falschangaben in Restaurants bestraft und Feiern begrenzt werden. Ziel ist es, Wirtschaft, Schulen und Kitas am Laufen zu halten.

Bund und Länder haben sich auf neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigt. Im Kern geht es dabei um Mindestregeln für alle Regionen, die bestimmte Grenzwerte bei den Infektionszahlen überschreiten. "Wir wissen, dass vor uns die schwierigere Zeit von Herbst und Winter liegt", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder. Ziel sei es, künftig regional "spezifisch und zielgenau" zu reagieren. "Ein Shutdown für das ganze Land muss unbedingt verhindert werden." Oberste Priorität sei es, die Wirtschaft am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass Kinder in Schulen und Kitas gehen können.

Derzeit stiegen die Infektionszahlen, vor allem in Ballungsräumen. "Wir wissen, dass wir uns dem entgegenstellen können mit den richtigen Maßnahmen", sagte sie. Zugleich wüssten alle, dass man diese nur durchsetzen könne, "wenn es Bereitschaft der Menschen im Lande gibt, diesen Regeln zu folgen".

Konkret soll es künftig mindestens 50 Euro kosten, wenn in Restaurants falsche Angaben zur Nachverfolgung von Kontakten gemacht werden. Dieses Bußgeld müssten dann die Betreiber der Lokale zahlen.

Zudem werde es Grenzen für die Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern geben. Diese richteten sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz. Künftig würden bei 35 und dann bei 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern Begrenzungen greifen. So dürften in der letzten Stufe nur noch 25 Teilnehmer zu Feiern in öffentlichen Räumen. Für private Feste werde dringend empfohlen, mit insgesamt höchstens zehn Gästen zu planen.

Zudem empfahl Merkel, neben den bestehenden AHA-Regeln das regelmäßige Lüften von Räumen zu beachten. Es "könnte eine der billigsten und wirkungsvollsten Maßnahmen sein, die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen", sagte sie. Jedem Bundesland sei es freigestellt, darüber hinaus gehende Regelungen zu treffen.