Panorama

Bevölkerung im Jahr 2030: Metropolen und Megastädte boomen

Weltweit werden Städte in den nächsten Jahren deutlich wachsen. In 33 Metropolen übersteigt die Bevölkerungszahl schon jetzt die Zehn-Millionen-Grenze. In Europa wird es 2030 erstmals eine Megastadt geben.

Die Bevölkerung in den Großstädten der Welt wird in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen. Bis zum Jahr 2030 werden 5,2 Milliarden Menschen in Städten leben, eine Milliarde mehr als heute. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit und beruft sich dabei auf Daten der Vereinten Nationen. Der Anteil der Stadtbewohner soll dann bei 60 Prozent der Weltbevölkerung liegen, derzeit sind es 55 Prozent. Weltweit gibt es aktuell 548 Millionenstädte.

Die Vereinten Nationen erwarten, dass es 2030 weltweit 706 Städte mit mehr als einer Million Einwohnern geben wird. In 33 Städten übersteigt die Bevölkerungszahl bereits die Zehn-Millionen-Grenze. Diese sogenannten Megastädte liegen laut dem Bundesamt überwiegend in Asien (19) und Lateinamerika (6). Bis 2030 wird weltweit mit 43 solcher Megastädte gerechnet.

Größte Stadt der Welt ist zurzeit der Ballungsraum Tokio, in dem 37 Millionen Menschen leben. Unter den zehn größten Städten der Welt ist kein europäischer Ballungsraum. Es folgen Neu-Delhi mit einer Einwohnerzahl von 28,5 Millionen und Schanghai mit 25,6 Millionen. In Mexiko-Stadt und Sao Paulo leben je 22 Millionen Menschen.

Im Jahr 2030 werde Neu-Delhi mit knapp 39 Millionen Einwohnern auf Platz eins stehen. Auf dem europäischen Kontinent wird 2030 London als vierte Metropole mit mehr als 10 Millionen Menschen zur Megastadt - neben Istanbul, Moskau und Paris.

Quelle: n-tv.de