Fahndung nach 39-Jährigem Mörder flüchtet aus Fenster in Regensburger Gericht

Außenansicht vom Landgericht und Amtsgericht in Regensburg.

In Bayern gelingt einem verurteilten Mörder die Flucht aus einem Gericht. Der Mann, der bereits seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, war wegen einer in der JVA begangenen Straftat vor Gericht erschienen - im Anwaltszimmer steigt er durch ein Fenster nach draußen.

Die Polizei in Bayern fahndet nach einem entflohenen Mörder. Der verurteilte Straftäter Rachid Chouakri flüchtete heute Nachmittag unter bislang unbekannten Umständen aus einem Fenster am Amtsgericht Regensburg, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mitteilte. Der 39-Jährige gelte als gewalttätig.

Ein Foto von Rachid Chouakri von 2021. (Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz)

Der Mann wurde unter anderem wegen Mords und Raubs mit Todesfolge rechtskräftig verurteilt. Er verbüßt seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wegen einer Straftat in einer Justizvollzugsanstalt sollte er am Donnerstag am Amtsgericht Regensburg vorgeführt werden. Dort floh er aus einem Fenster des im Erdgeschoss liegenden Anwaltszimmers.

Bitte um Hinweise und Warnung

Die genauen Umstände der Flucht des 39-jährigen Algeriers wurden den Angaben zufolge noch geprüft. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Sicherheitsbehörden baten die Bevölkerung darum, Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen über den Polizeinotruf 110 zu melden. Keinesfalls solle der Mann angesprochen werden, er "könnte gewalttätig reagieren", warnte die Polizei.

Chouakri wurde unter anderem folgendermaßen beschrieben: 176 cm groß, mit schlanker Figur, ca. 63 kg schwer, schulter- bis ellenbogenlange, wellige dunkle Haare sowie eine hohe Stirn. Zuletzt trug er ein kariertes Hemd mit roten Merkmalen, eine dunkle Hose und dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Er spricht den Angaben zufolge mehrere Sprachen: Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch und Italienisch.