Ende April wird in der Weser die Leiche einer jungen Frau gefunden - später stellt sich heraus, es handelt sich um die 19-jährige Prostituierte Andrea K. Die Täter werden im Rotlichtmilieu vermutet. Jetzt gibt es erste Festnahmen.

Im Fall der Ende April in der Weser ertränkten Prostituierten Andrea K. hat es laut "Bild"-Zeitung Festnahmen gegeben. So seien ein Zuhälter, dessen Lebensgefährtin und der Ex-Freund der Ermordeten, ebenfalls ein Zuhälter, in Gewahrsam genommen worden. Die Mordmerkmale seien niedrige Beweggründe, Grausamkeit und Verdeckung einer Straftat. Laut "Bild"-Zeitung gehen die Ermittler weiter von zwei Tätern aus dem Rotlichtmilieu aus, wie bereits vor mehreren Wochen bekannt geworden war.

Dieses Tattoo trug Andrea K. am Hals. (Foto: Polizei Nienburg)

Andrea K. war am 28. April tot in der Weser bei Balge (Landkreis Nienburg) entdeckt worden. Die 19-Jährige wurde mit einer Steinplatte versenkt und ertrank. Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Unter anderem sind Beobachtungen am 5. und 6. April am Schleusenkanal bei Balge sowie Angaben zum Opfer gefragt. Andrea K. trug ein ungewöhnliches Tattoo am Hals, ein Kreuz mit einem "P" in Schreibschrift. Hinweise können auch anonym gegeben werden. Zeugen können sich unter der Nummer 0172 2628714 bei der Mordkommission melden.