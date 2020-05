Im Internet kündigt ein junger Mann an, religiöse Menschen zu töten. Sein Chatpartner meldet das der Polizei. Die nimmt den Hinweis sehr ernst. Das Motiv für die Drohungen bleibt vorerst unklar.

Nach Todesdrohungen gegen religiöse Menschen in einem Internetchat ist im niedersächsischen Hildesheim ein junger Mann festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 21-Jährige am frühen Morgen mit der Hilfe von Spezialkräften aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geholt.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Hintergrund der Drohungen der psychische Zustand des Mannes sei. Eine politische Motivation schließe die Staatsanwaltschaft bislang aus, hieß es. Der Mann soll nun zunächst psychiatrisch untersucht werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Ermittler hatte sich der Chatpartner des 21-Jährigen am Freitag in Hagen in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei gemeldet. Der Hildesheimer hatte im Chat geäußert, dass er eine Tat begehen wolle, bei der religiöse Menschen sterben sollten. Ermittlungen der Hagener Polizei führten schnell zu dem 21-Jährigen, worauf die Beamten ihre Kollegen in Niedersachsen verständigten. Nach weiteren Recherchen in Hildesheim seien Polizei und Staatsanwaltschaft von einer besonderen Gefährdungslage ausgegangen, hieß es in der Mitteilung.

Am Freitagabend hatte die Polizei in Hessen nach einem Hinweis auf eine mögliche Bedrohung gegen Moscheen vorsorglich ihre Präsenz erhöht. Die Gemeinden wurden informiert und ihnen wurde empfohlen, keine Gottesdienste oder Veranstaltungen abzuhalten. Nach Angaben der Sprecherin der Hildesheimer Staatsanwaltschaft gibt es aber keinen Zusammenhang zwischen dieser Bedrohungswarnung und dem festgenommenen Hildesheimer.