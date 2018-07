Panorama

Unfall in den bayerischen Alpen: Mutter stürzt vor Sohn in den Tod

Das Gelände am Mannlgrat in den Berchtesgadener Alpen ist gefährlich. Einer 49-Jahre alten Frau wird es nun zum Verhängnis. Sie stürzt rund 160 Meter in die Tiefe. Ihr Sohn will ihr zur Hilfe eilen – kann seine Mutter aber nicht erreichen.

Vor den Augen ihres 27-jährigen Sohnes ist eine Bergsteigerin in den Berchtesgadener Alpen rund 160 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie überlebte den Aufprall nicht. Der tragische Unfall ereignete sich am Mannlgrat, einem Verbindungsgrat nahe dem Kehlsteingipfel, wie die Polizei mitteilte.

Die 49 Jahre alte Mutter aus Langenorla in Thüringen stürzte laut Bayerischem Roten Kreuz vermutlich am Donnerstag gegen 20.00 Uhr ab. Um seiner Mutter zu helfen, kletterte der Sohn vom Grat aus bergab - dann saß er im Hang fest. Im letzten Tageslicht konnte die alarmierte Bergwacht den 27-Jährigen retten: Die Besatzung eines Rettungshubschrauber schaffte es, ihn im Schwebeflug über die Kufe des Hubschraubers aufzunehmen und zur einer Buswendeplatte zu fliegen.

Den Leichnam der Frau konnte die Bergwacht zwar noch orten, wegen der aufkommenden Dunkelheit allerdings nicht mehr bergen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernahmen am Freitagmorgen die Bergung mit einer Rettungswinde. Das gefährliche Gelände am Mannlgrat werde oft von Wanderern unterschätzt, vielen gehe beim Übergang die Kraft aus, sagte ein Polizeisprecher.

Quelle: n-tv.de