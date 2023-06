Nachbarn hören am Nachmittag einen lauten Knall aus einem Einfamilienhaus in Kerpen in Nordrhein-Westfalen. Sie alarmieren die Polizei. Die Beamten finden im Haus fünf teilweise schwer verletzte Familienmitglieder vor. Offenbar hat eine Stichflamme beim Kochen die Verletzungen verursacht.

Durch eine Verpuffung in einem Einfamilienhaus sind im nordrhein-westfälischen Kerpen fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Hürth handelt es sich um eine Familie mit drei Kindern. Zwei Jungen im Alter von drei und acht Jahren wurden schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Auch die ebenfalls schwer verletzte Mutter sowie der Vater und ein sechs Monate altes Kind, die leichte Verletzungen erlitten, kamen in ein Krankenhaus.

Laut Polizei hatte ein Zeuge am späten Nachmittag einen lauten Knall aus dem Haus gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll es beim Kochen zu einer Verpuffung oder einer Stichflamme im Bereich der Küche gekommen sein. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Das Einfamilienhaus wurde beschlagnahmt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks prüften die Statik des Gebäudes. Die betroffene Straße wurde für die Einsatzmaßnahmen gesperrt.