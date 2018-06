Panorama

Eiskalte Ungezieferjagd : New Yorker Kammerjäger töten Ratten anders

Ratten leben meistens im Verborgenen und können, vor allem in Großstädten, schnell zu einer Plage werden. New York setzt deshalb auf Trockeneis, das sich von selbst auflöst und ungefährlich für andere Lebewesen ist.

Eine Schnauze und zwei kleine schwarze Augen blicken aus dem Erdloch heraus. Zu spät: Schon wird Trockeneis in den Rattentunnel geschaufelt und der Nager erstickt. Trockeneis - das ist die neuste Waffe der New Yorker Gesundheitsbehörden gegen die Rattenplage.

Gerade ist Rick Simeone, der Chef für Schädlingsbekämpfung im Amt, mit seinem Team im Sara D. Roosevelt Park an der Lower East Side in Manhattan unterwegs. Am Vortag haben die Männer drei Stunden lang alle Eingänge zu den unterirdischen Höhlen der Nager ausfindig gemacht. 67 haben sie gefunden. Das bedeutet, dass mehr als 250 Rattus norvegicus, so der lateinische Name der Wanderratte, in dem Park zu Hause sind.

Loch für Loch arbeitet sich der Trupp voran und füllt es mit weißen Brocken, die wie Schneeklumpen aussehen. Es ist Trockeneis, Kohlenstoffdioxid in fester Form. Die Lufttemperatur sorgt dafür, dass sich die Brocken in Gas verwandeln, das in das Tunnelsystem der Nager eindringt. Die Ratten, die zu dieser Tageszeit gewöhnlich schlafen, ersticken. Erfolgsquote für die Schädlingsbekämpfer: 90 bis 100 Prozent. "Die Methode ist in Grünanlagen sehr effektiv", sagt Simeone. "Sonst heißt es immer, dass die Ratten den Kampf gewinnen. Aber damit ist es andersherum."

Laut einer Studie eines Doktoranden an der Columbia University gibt es in der 8,5-Millionen-Metropole etwa zwei Millionen Ratten. Die Nager überleben meist nur sechs bis sieben Monate in der Großstadt. Dennoch vermehren sie sich rasend schnell. Ein Weibchen kann pro Jahr bis zu hundert Junge zur Welt bringen.

Trockeneis als Kampfmittel zugelassen

2012 experimentierte der Schädlingsbekämpfer John Stellberger als erster mit Trockeneis gegen Ratten, seit Sommer vergangenen Jahres ist es in den USA offiziell zugelassen. Nach ausgiebigen Tests hat sich New York Anfang des Jahres entschlossen, genauso wie Boston, Chicago und Washington, die Methode anzuwenden.

In Deutschland ist dieses Vorgehen noch unbekannt. "Hier wäre das derzeit illegal. Es gibt kein zugelassenes Produkt zur Bekämpfung von Nagetieren mit Trockeneis", sagt Erik Schmolz, Experte für Schädlingsbekämpfung beim Umweltbundesamt. "Aber wir sind immer auf der Suche nach neuen, umweltfreundlicheren Methoden." Im Gegensatz zu Rattengift stellt Trockeneis keine Gefahr für andere Tiere dar. In Berlin werden Ratten nach Angaben des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes hauptsächlich mit Gift und Schlagfallen bekämpft. 20.000 Einsätze gebe es etwa pro Jahr in der Hauptstadt, sagt der Berliner Verbandsvorsitzende Mario Heising.

Auch in New York ist die neue Methode nicht die Lösung für alle Rattenprobleme. Auf bebauten und zubetonierten Flächen sei es zu schwierig, die Rattenlöcher ausfindig zu machen, sagt Simeone. Im Juli stellte Bürgermeister Bill de Blasio einen 32 Millionen Dollar teuren Plan gegen die Nagetiere vor. Die umgerechnet 27,6 Millionen Euro sollen vor allem dafür eingesetzt werden, die Ratten vom Futter abzuschneiden. Mülleimer bekommen Deckel und sollen öfter geleert werden.

Robert Corrigan, Chef einer Firma für Schädlingsbekämpfung, bekannt als New Yorker "Rattenzar", unterstützt den Plan. "Wenn ich viele Ratten in einem Wohnblock sehe, frage ich nicht, 'Wo soll ich das Gift ausbringen?' Sondern: 'Woher bekommen die Ratten ihr Futter?'", beschreibt Corrigan den neuen Ansatz. Oder wie es Simeone formuliert: Beseitige den Müll, dann brauchst du kein Gift. Genau das raten auch die Berliner Behörden den Hauptstadtbewohnern zur Prävention: Keine Essensreste über die Toilette in den Kanal spülen und nirgendwo Müll liegen lassen.

Quelle: n-tv.de