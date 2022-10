Gruben-Drama in der Türkei Noch 15 Bergleute in Stollen eingeschlossen

Bei einem Minenunglück sterben im Norden der Türkei mindesten 28 Grubenarbeiter. Und noch werden etliche Bergleute vermisst. "Uns bietet sich wirklich ein trauriges Bild", so der Innenminister. Immer können sich Dutzende Bergarbeiter retten.

Nach dem Grubenunglück im Nordosten der Türkei sind noch 15 Menschen unter Tage eingeschlossen. "Wir schätzen, dass 15 unserer Bergleute unten sind und wir versuchen sie zu retten", sagte Innenminister Suleyman Soylu am Unglücksort. 58 Bergarbeitern sei es gelungen, unverletzt aus dem Bergwerk herauszukommen. Mindestens 28 Menschen starben bei dem Unglück, das durch eine Methangasexplosion ausgelöst wurde. 28 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Explosion in dem Kohlebergwerk in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer hatte sich am Freitag gegen 18.15 Uhr Ortszeit ereignet. Nach Angaben von Energieminister Fatih Dönmez "brach nach der Explosion ein Feuer in einem der Stollen aus".

Verzweifelte Angehörige auf dem Grubengelände. (Foto: REUTERS)

Die ganz Nacht über suchten Rettungskräfte nach den Vermissten. Sie seien in zwei Stollen in 300 Metern und 350 Metern Tiefe eingeschlossen, sagte Innenminister Soylu. "Uns bietet sich wirklich ein trauriges Bild." Hunderte Menschen versammelten sich nahe dem Grubeneingangs, viele von ihnen weinten.

Unglücksursache noch unklar

Energieminister Dönmez sagte, ersten Erkenntnissen zufolge habe sich in der Mine eine Schlagwetterexplosion durch die Entzündung von Methangas ereignet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad hatte zunächst erklärt, ein defekter Transformator habe die Explosion ausgelöst. Später zog die Behörde diese Aussage zurück und erklärte, in der Mine habe sich aus "unbekannten Gründen" Methangas entzündet.

"Ich weiß nicht, was passiert ist", zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu einen Bergmann, der die Grube unverletzt aus eigener Kraft verlassen konnte. "Es gab einen plötzlichen Druck und ich konnte nichts mehr sehen." Die örtliche Staatsanwaltschaft erklärte, der Vorfall werde als Unfall behandelt, und leitete eine offizielle Untersuchung ein.

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art. Im Mai 2014 hatte die Türkei das folgenschwerste Grubenunglück in ihrer Geschichte erlebt. 301 Kumpel starben bei dem Unglück in der Mine in Soma im Westen des Landes. Die Tragödie löste Proteste gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Erdogan aus. Fünf Verantwortliche der Grube wurden zu Haftstrafen verurteilt, die höchste betrug 22 Jahre und sechs Monate.