45 Millionen Euro sind drin bei der Ziehung der Lotto-Zahlen am Samstag. Doch nachdem die Kugeln in die Trommel gerollt sind, passiert - erstmal nichts. Die Maschine streikt. Im Lotto-Studio steht jedoch Ersatz bereit.

Eine Panne bei der Live-Ziehung der Lottozahlen hat die Spannung beim angekündigten 45-Millionen-Euro-Jackpot überraschend gesteigert. Lottofee Miriam Hannah sagte am Samstagabend im Lotto-Studio in Saarbrücken anfangs: "So meine lieben Tipper, ich erwarte große Wow-Momente und totale Begeisterung." Die "45-Millionen-Euro-Sause", mit der sie bei Lotto 6 aus 49 rechne, habe es noch nie gegeben.

Die Glückskugeln rollten daraufhin zwar in die Lostrommel - doch diese drehte sich nicht. "Ich höre ein klares Stopp und damit kommt die Ziehungsleitung", ergänzte Hannah live. Die hinzugezogene Mitarbeiterin sagte zu der technischen Panne: "Das können wir uns jetzt nicht erklären. Wir starten die Maschine auch nicht neu. Es funktioniert nicht, wir haben es schon probiert. Wir weichen deshalb aufs Ersatzgerät aus." Das sei mit der Aufsichtsbeamtin abgesprochen.

Eine Mitarbeiterin legte zunächst unter Aufsicht der Beamtin 45 neue Kugeln in die Ersatztrommel. Und nach der Zustimmung der Beamtin drehte sich die Ersatztrommel dann problemlos. Die Lottozahlen bei 6 aus 49 lauteten schließlich 5, 34, 42, 43, 48, 49 und die Superzahl 9. Seit 2013 ist die Live-Ziehung nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch im Internet auf lotto.de zu sehen. Sie ist später auch bei Youtube zu sehen.