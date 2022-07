Kardinal Claudio Hummes bringt Jorge Mario Bergoglio 2013 dazu, sich als Papst nach Franz von Assisi fortan Franziskus zu nennen. Franziskus nennt den Brasilianer einen "großen Freund", der ihm in brenzligen Situationen beigestanden haben. Nun ist Hummes im hohen Alter gestorben.

Der brasilianische Kardinal Claudio Hummes, der Papst Franziskus bei seiner Namenswahl inspirierte, ist am Montag mit 87 Jahren in São Paulo gestorben. Wie der Erzbischof von São Paulo, Odilo Scherer mitteilte, starb Hummes an den Folgen einer langen schweren Krankheit. Die Totenwache soll in der Kathedrale von São Paulo stattfinden.

Im März 2013, kurz nach seiner Wahl, hatte Papst Franziskus bei einem Gespräch mit Journalisten enthüllt, wie er dazu kam, sich nach dem Heiligen Franz von Assisi zu benennen. Während der Papst-Wahl habe er neben Hummes, einem "großen Freund" gesessen, berichtete Franziskus. Als die Lage "brenzlig" geworden sei, habe Hummes ihm Beistand geleistet. Als schließlich zwei Drittel der Stimmen auf ihn entfallen seien, habe Hummes ihn umarmt und gesagt: "Vergiss die Armen nicht!" Franziskus sagte, dass er daraufhin "sofort" an Franz von Assisi gedacht habe. Der bürgerliche Name von Papst Franziskus ist Jorge Mario Bergoglio.

Kardinal Hummes wurde in einer kleinen Stadt im Süden Brasiliens geboren und 1958 zum Priester geweiht. 1975 wurde er Bischof und 2001 Kardinal. Im Vatikan war er unter Papst Benedikt XVI. Präfekt der Kleruskongregation, 2019 spielte er eine wichtige Rolle bei der Amazonas-Synode.

"Gott wird das sagen"

Am Nachmittag hatte Franziskus selbst Gerüchte über einen bevorstehenden Rücktritt im August zurückgewiesen. "Das kam mir nie in den Sinn", sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Spekulationen waren aufgekommen, weil Franziskus für Ende August die Kardinäle aus allen Teilen der Welt - diese wählen im Konklave den Papst - nach Rom berufen hatte und zu dieser Zeit auch einen Besuch im italienischen L'Aquila plant, wo Papst Coelestin V. begraben liegt. Dieser war der erste Papst in der Geschichte, der zu Lebzeiten sein Amt niederlegte.

Dass Papst Franziskus eines Tages zurücktreten könnte, ist jedoch kein Geheimnis. Bedingung dafür wäre für ihn, dass er sein Amt wegen seiner Gesundheit nicht mehr ausüben könnte. "Wir wissen es nicht", entgegnete er auf die Frage, wann er glaube, dass das so weit sei. "Gott wird das sagen."