Die beiden Frauen und der Mann wurden am Samstag tot in der Pension aufgefunden.

Leichen in Passauer Pension Pfeile in Körpern der Toten gefunden

Bei den drei Toten in einer Pension in Passau sind Pfeile in den Körpern gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an, wie die Polizei mitteilte. Sie soll die Todesursache eindeutig klären.

Mitarbeiter der Pension hatten am Samstag die Toten in einem Zimmer entdeckt. Die Polizei stellte dort zwei Armbrüste sicher. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht, hieß es von der Polizei. Man ermittle in alle Richtungen.

Bei den Toten handelt sich um einen 53-jährigen Mann sowie um zwei Frauen im Alter von 33 und 30 Jahren. Sie stammen den Angaben zufolge aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und hatten sich am Freitag in der Pension eingemietet. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist ebenfalls unklar.