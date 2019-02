ASSOCIATED PRESS

Im Sommer 2000 verschwindet die Kroatin Jasmina D. spurlos. Lange Zeit tappt die Polizei bei der Suche nach der jungen Frau im Dunkeln. Erst 19 Jahre später machen Ermittler im Haus ihrer älteren Schwester eine schreckliche Entdeckung.

Die Leiche einer seit 19 Jahren vermissten jungen Frau ist in Kroatien im Tiefkühlschrank im Haus einer Angehörigen gefunden worden. Die Polizei nahm auf dem Anwesen im Dorf Palovec eine 45-jährige Frau fest, berichtete das Nachrichtenportal "24sata.hr" in der Nacht unter Berufung auf einen Polizeisprecher in der Bezirkshauptstadt Cakovec.

Nach einem Bericht des Portals "emedjimurje.rtl.hr" handelt es sich bei der Festgenommenen um die ältere Schwester der im Jahr 2000 verschwundenen, damals 23-jährigen Frau. Nachbarn zufolge hatten ein Stromausfall und die dadurch bedingte Geruchsentwicklung zum Fund der in Zellophan eingewickelten Leiche im Tiefkühlschrank geführt.

Der Polizeisprecher ging auf die Todesursache nicht ein. Er bestätigte lediglich den Fund der Leiche und die Festnahme der 45-Jährigen wegen eines nicht näher genannten Tatverdachts.

Jasmina D., die in Zagreb studiert hatte, war im Sommer 2000 verschwunden. Als vermisst gemeldet wurde sie erst 2005. Vor ihrem Umzug nach Zagreb hatte sie im Haus der zwei Jahre älteren Schwester gelebt.