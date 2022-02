Hochzeit 19 und 20 standen an

Hochzeit 19 und 20 standen an Polizei fasst Heiratsschwindler

Nur 1,60 Meter groß und schon fast siebzig Jahre alt - doch online gibt sich ein Hochstapler aus Indien jünger aus. Er fokussiert all seine kriminelle Energie auf eine bestimmte Gruppe von Frauen und schafft es, viele um Wertgegenstände zu erleichtern. Wohl auch die Scham der Frauen hat ihn lange geschützt.

Er schwärmte Frauen etwas von Seelenverwandtschaft und wahrer Liebe vor und ehelichte gleich 18 von ihnen - nun ist ein Heiratsschwindler in Indien festgenommen worden. Bibhu Prakash Swain sei kurz vor neuen Taten gestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. In wenigen Wochen habe der 67-Jährige zwei weitere Frauen heiraten wollen. Das ist nun erst einmal vereitelt. Doch seine Masche konnte er viele Male anwenden.

Der 1,60 Meter große Betrüger stellte sich im Internet als Arzt vor und gab sein Alter mit 51 an. Mit seiner Masche gelang es ihm, vor allem Professorinnen, Anwältinnen und Ärztinnen im ganzen Land für eine Hochzeit zu gewinnen. Dabei betonte der Betrüger, dass er über solide Einkünfte verfüge. Er setzte gefälschte Kreditkarten ein, um seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Swains Motive seien finanzieller und sexueller Natur gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Er bescheinigte dem Kriminellen, dass er immer "sehr überzeugend" aufgetreten sei. Der 67-Jährige habe nur erfolgreiche verwitwete oder geschiedene Frauen ins Visier genommen. Schon wenige Tage nach der Trauung habe er unter Vorwänden um finanzielle Unterstützung oder die Herausgabe von Juwelen gebeten. Danach habe er sich gleich das nächste Opfer gesucht, weil er in der konservativen indischen Gesellschaft hoffen konnte, dass die vorherigen Opfer aus Scham nicht zur Polizei gehen würden.

Heirats- und Beziehungsschwindler starten ihre Annäherungen oft über das Internet, da mit netten Nachrichten Vertrauen aufgebaut und damit die Grundlage für weitreichende Schwindel gelegt werden kann. Hier ist besondere Vorsicht geboten.