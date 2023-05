Nach der Explosion rückten Spezialkräfte der Polizei am Einsatzort an.

Bei einem Einsatz in einer Hochhaus-Wohnung in Ratingen kommt es zu einer Explosion. Mehrere Feuerwehrleute und Polizisten werden verletzt. Dann stürmen Spezialkräfte das Apartment und nehmen einen Mann fest. In der Wohnung stoßen die Beamten auch auf eine Leiche.

Nach der Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen mit mehreren verletzten Einsatzkräften hat die Polizei den Wohnungsinhaber gestellt. Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und den 57 Jahre alten Mann festgenommen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Mann sei mit "schwersten Verletzungen" in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach der Festnahme des Mannes hat die Polizei in der Wohnung eine Leiche gefunden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Zur Identität konnte der Minister noch nichts sagen. Die aufgefundene Person soll Medieninformationen zufolge bereits vor längerer Zeit gestorben sein. Der Festgenommene sei zuvor zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen. Wie Reul berichtete, hätten Recherchen in den sozialen Medien ergeben, dass sich der Mann "im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten" habe.

Gegen 11.15 Uhr war es laut Polizei in einer Wohnung in dem Hochhaus zu einer Explosion gekommen. Reul sagte, nach vorläufigen Erkenntnissen seien dabei zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden. Eine Polizeisprecherin vor Ort sprach später von mehreren schwerst verletzten Beamten. Lebensgefahr sei momentan nicht auszuschließen. Anschließend rückten zahlreiche Spezialkräfte der Polizei zu dem Einsatzort aus.

Nach Angaben von Reul hatte die Wohnungseigentümergesellschaft gegen 10 Uhr morgens die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle. Es habe den Verdacht auf eine hilflose Person in der Wohnung gegeben. Die Polizei habe dann die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer habe ein Feuer gebrannt. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Detonation ausgelöst.