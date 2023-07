Mit Füchsen und Wölfen ist man zwischen Berlin und Brandenburg mittlerweile wieder vertraut, nun sucht die Polizei dort eine umherstreifende Raubkatze. Bei dem Tier könnte es sich um eine Löwin handeln. Dabei vermisst bislang kein Zoo oder Zirkus ein solches Tier.

Die Polizei in Brandenburg warnt vor einem entlaufenen Wildtier. Bürger in den Bezirken Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) sollen das Haus nicht verlassen. Auch Haustiere sollten ins Haus geholt werden. "Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation", heißt es in einer Mitteilung auf Twitter. Bei dem entlaufenen Wildtier könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Die Bevölkerung wurde zudem über die Warn-App Nina und Durchsagen im Radio gewarnt. Der Bereich liegt an der südlichen Stadtgrenze von Berlin.

Zeugen hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine große Raubkatze in der Nacht am bewaldeten Straßenrand zwischen Berlin und Potsdam umherstreifte. Woher das Tier stammt, ist noch nicht klar. "In der Region vermisst kein Zoo oder Zirkus so ein Tier", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 110.

"Gegen Mitternacht kam bei uns die Meldung rein, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Da haben zwei Passanten ein Tier gesehen, das einem anderen nachrennt", sagte Polizeisprecher Daniel Kiep dem Sender rbb. "Das eine war ein Wildschwein und das andere war offensichtlich eine Raubkatze, eine Löwin.

Die beiden Herren haben auch ein Handyvideo aufgenommen und auch erfahrene Polizisten mussten bestätigen, es handelt sich wahrscheinlich um eine Löwin", sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich wirklich um eine Löwin oder eine andere Raubkatze handelt, ist allerdings anhand des Videomaterials schwer zu beurteilen.

Die Polizei ist seit Mitternacht mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem Tier, bislang erfolglos. Zwei Hubschrauber kreisen über der Region, dazu setzt die Polizei Wärmebildkameras ein. Die Beamten hätten zudem Tierschutzexperten mit Betäubungsgewehren angefordert. Auch Tierärzte und Jäger sind an der Suche beteiligt.

"Es gab verschiedene Sichtkontakte, sodass wir tatsächlich im Moment davon ausgehen, dass eine Löwin frei durch Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow beziehungsweise den angrenzenden Bereich der Bundeshauptstadt läuft", sagte der Polizeisprecher. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Tier derzeit in einem kleinen Waldgebiet befindet und schläft.