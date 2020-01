Im Herbst steht der schon 25. RTL-Spendenmarathon bevor. Im Jubiläumsjahr möchte der Sender den Rekord aus dem Vorjahr übertreffen. Wie jetzt feststeht, kamen im vergangenen November knapp 11,5 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte zusammen - so viel wie nie zuvor.

Nach Zählung und Eingang der letzten Spenden steht fest: Beim vergangenen RTL-Spendenmarathon sind knapp 11,5 Millionen Euro zusammengekommen. Damit kam bei der 24. Auflage der Charity-Mammutsendung laut Senderangaben ein neuer Rekord zustande.

Mit den Spenden werden ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und aller Welt nachhaltig und zweckgebunden gefördert, hieß es von RTL. Alle Kosten, die rund um die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und die Stiftungsarbeit entstehen, trage der Sender selbst. So kämen alle gesammelten Spenden ohne Abzug bei den ausgewählten Kinderhilfsprojekten an. Auch ntv gehört zur Mediengruppe RTL.

"Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Unterstützer von 'RTL - Wir helfen Kindern'. Das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis. Wir werden dafür sorgen, dass jeder einzelne Euro bei denen ankommt, um die es uns geht: notleidenden Kindern. Und dieser Rekord ist zusätzlich eine riesige Motivation für unser großes Jubiläumsjahr", sagte Bernd Reichart, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und CEO der Mediengruppe RTL Deutschland.

Im November feiert RTL dann ein Jubiläum: "Wir freuen uns hier alle unglaublich auf den 25. RTL-Spendenmarathon! Da liegt nach dem Rekord des letzten Jahres die Latte jetzt natürlich noch höher. Aber wir geben alles, damit wir auch 2020 wieder vielen Kindern in Deutschland und weltweit eine Perspektive bieten und ihr Leben besser machen können", so Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL-Charity und Moderator der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen.