"Deutscher Fahrer" in Dresden

"Deutscher Fahrer" in Dresden Rechter Busfahrer sorgt für Empörung

Ein 23-Jähriger steigt am Montagmorgen in einen Dresdner Bus und traut seinen Augen nicht: Am Fenster im Eingangsbereich hängt ein Zettel mit dem Hinweis auf einen "Deutschen Fahrer". Über Twitter sorgt er dafür, dass der Urheber aus dem Verkehr gezogen wird.

Ein an die Scheibe eines Busses der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) geklebter Zettel hat online einen Eklat ausgelöst. "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer", war darauf in Frakturschrift, einer altdeutschen Schriftart zu lesen. Die DVB hat mittlerweile die Zusammenarbeit mit dem Mann beendet.

"Ich war baff, als ich den Zettel beim Einsteigen sah. Im ersten Moment war ich kaum verwundert, da solche Taten in den letzten Jahren immer salonfähiger geworden sind", berichtete der 23-jährige Fahrgast Peter Dörffel dem MDR. Er hatte ein Foto des Zettels an die Verkehrsbetriebe weitergeleitet.

Im Gespräch mit den "Dresdner Neuen Nachrichten" bezeichnete DVB-Sprecher Falk Lösch das Verhalten als "absolut inakzeptabel". Der Fall müsse nun aufgearbeitet werden. Man vermute, dass es sich um einen Fahrer eines Subunternehmens handele, mit dem man sich bereits in Verbindung gesetzt habe. "Das schadet unserer Reputation. Wir sind weltoffen", stellte er klar. Weil es zu wenige Busfahrer auf dem deutschen Arbeitsmarkt gebe, bemühe man sich bereits, Fahrer aus dem Ausland - beispielsweise aus Serbien - zu gewinnen.