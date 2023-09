Regierung: Unwetter in Libyen kosten 2000 Menschen das Leben

"Situation sehr katastrophal" Regierung: Unwetter in Libyen kosten 2000 Menschen das Leben

(Foto: Libya Almasar TV via AP)

Es werden Hunderte Tote durch das Unwetter in Libyen erwartet.

Das Sturmtief "Daniel" hat für Verheerungen in Teilen Libyens gesorgt. Die Angaben zu Opfern gehen noch weit auseinander. Staatliche Stellen sprechen von Tausenden. Helfer von Hunderten. Behörden haben den Ausnahmezustand ausgerufen und eine Ausgangssperre verhängt.

In Libyen sind bei einem Unwetter mit Sturm und Fluten nach Angaben des Chefs der östlichen Regionalregierung mindestens 2000 Menschen getötet worden. Tausende weitere würden zudem noch vermisst, sagte Osama Hamad einem örtlichen TV-Sender in einem Telefon-Interview. Der Chef der Hilfsorganisation Roter Halbmond in Bengasi, Kais Fhakeri, hatte die Lage zuvor als "katastrophal" beschrieben. Allerdings hatte er lediglich von150 Toten gesprochen und die Vermutung geäußert, dass die Zahl noch auf 250 steigen könne. Worauf sich die Regionalregierung bei ihren Zahlen beruft, blieb zunächst unklar. Nach Angaben verschiedener ärztlicher Quellen und von Rettungsdiensten werden Dutzende Menschen noch vermisst. Die Armee teilte mit, unter den Vermissten seien auch sieben Soldaten.

Das Sturmtief "Daniel" setzte Teile der Städte Bengasi,Susse, Al Bayda, Al-Mardsch und Derna unter Wasser. In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, in denen Menschen zusehen sind, die sich auf die Dächer ihrer Fahrzeuge vor den Fluten retteten und auf Hilfe warteten.

In Derna ist die Lage nach Angaben des Gemeinderats "außer Kontrolle". Man sei auf internationale Hilfe angewiesen. Demnach sind in der Stadt außerdem zwei Staudämme zusammengebrochen. Dem örtlichen Krankenhaus zufolge werden Dutzende Menschen vermisst. "Wir haben geschlafen, und als wir aufgewacht sind, haben wir festgestellt, dass das Wasser das Haus eingeschlossen hat. Wir sind im Haus und versuchen, es zu verlassen", schilderte der Bewohner Dernas, Ahmed Mohamed, am Telefon die Lage.

Ein Bewohner der Stadt Al-Baida sagte, die Lage sei "sehr schlimm". Strom und Internetverbindung seien unterbrochen. "Dies ist die größte Überschwemmung, die wir seit Jahren erlebt haben", fügte er hinzu. Rettungsarbeiten gestalteten sich nach Angaben des Notfalldiensts zum Teil schwierig, weil Städte wie Susa größtenteils unter Wasser ständen. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. In der Küstenstadt stand das Wasser nach Augenzeugenberichten bis zu drei Meter hoch. Behörden haben den Ausnahmezustand ausgerufen und eine Ausgangssperre verhängt. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Die Vereinten Nationen teilten mit, sie würden Hilfsmaßnahmen vorbereiten.

Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sagte, er habe alle staatlichen Behörden angewiesen, sich sofort mit den Schäden und Überschwemmungen in den östlichen Städten zu befassen. Sie wurden zu Katastrophengebieten erklärt.