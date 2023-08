Die Autobahn 2 wird in der Nacht zum Schauplatz eines schweren Unfalls. Ein Reisebus kommt bei voller Fahrt von der Fahrbahn ab. Mindestens 20 Menschen werden verletzt, zum Teil schwer.

Bei einem Reisebus-Unfall auf der Autobahn 2 bei Peine östlich von Hannover sind 20 Menschen verletzt worden - mindestens sechs von ihnen schwer. Der Bus war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen von der Fahrbahn Richtung Hannover abgekommen und in einem Graben liegen geblieben. Der Bus sei auf die Seite gestürzt, teilte die Polizei mit.

Die Unfallursache war zunächst nicht klar, es habe neben dem Bus keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Noch am Morgen kam es durch die Aufräumarbeiten zu erheblichen Einschränkungen an der Unfallstelle.

Augenzeugen berichten von dramatischen Bildern, in der Frontscheibe des Busses klaffte demnach ein riesiges Loch. An der Leitplanke würden Passagiere notdürftig versorgt. Insgesamt waren 60 Menschen in dem Bus.

Laut der Mitteilung kam der Bus aus Österreich. Der Unfall geschah zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald.