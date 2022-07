In der Schweiz steigt die Nullgradgrenze durch die außergewöhnlich hohen Temperaturen so hoch wie zuletzt 1995- auf 5184 Höhenmeter. Gletscherforscher Matthias Huss beunruhigt das. Er warnt: Die Süßwassergletscher schmelzen schneller als je zuvor.

Die Nullgradgrenze in der Schweiz ist in der Nacht so hochgestiegen wie nie zuvor. Die Messung brach einen 27 Jahre alten Rekord, schrieb Meteo Schweiz, das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie auf Twitter.

Die Nullgradgrenze wird mit Wetterballons gemessen. Sie stiegen laut Meteo Schweiz auf 5184 Meter, bis sie den Gefrierpunkt feststellten. Das ist höher als der höchste Punkt des Landes, die Dufourspitze (4636 Meter) im Monte-Rosa-Massiv. Der bisherige Rekord war am 20. Juli 1995 auf 5117 Höhenmetern gemessen worden.

Auch die Schweiz erlebt in diesem Sommer außergewöhnlich hohe Temperaturen. Der führende Schweizer Gletscherforscher Matthias Huss warnte vor kurzem, dass die Süßwassergletscher in dieser Wärme schneller schmelzen würden als je zuvor.

"Die Gletscher in den Alpen sind so völlig anders, als wir es bisher gesehen haben. Ich bin wirklich beunruhigt über die Situation", schrieb er am 17. Juli auf Twitter. "Die heute am Griesgletscher vorgenommenen Messungen zeigen, dass wir sogar im Vergleich zum bisherigen Rekord von 2003 mit der Schmelze einen Monat voraus sind. Und keine Besserung in Sicht."