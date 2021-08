Auf Haiti herrscht der Ausnahmezustand: Ein Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert den Inselstaat und bringt Zerstörung und Tod. Eine Tsunami-Warnung können staatliche Behörden zurücknehmen. Vieles Andere ist aber weiterhin unklar.

Ein schweres Erdbeben hat den Süden des Karibikstaats Haitis erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Nach ersten Angaben der Behörden sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Eine genauere Zahl der Todesopfer liege zunächst nicht vor, sagte Katastrophenschutzchef Jerry Chandler. Der nationale Krisenstab sei aktiviert.

Die Behörden gaben zunächst eine Tsunami-Warnung heraus, hoben diese aber später wieder auf. Das Beben hat sich offiziellen Angaben nach rund 12 Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Laut Videos im Internet wurden im verschiedenen Orten Wohnhäuser, Kirchen und Schulen beschädigt.

Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) riet den Menschen trotz aufgehobener Tsunamiwarnung weiterhin vorsichtig zu bleiben. In den Küstengebieten in der Nähe des Erdbebens könnte es weiterhin geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels von bis zu 30 Zentimetern geben, hieß es weiter. Das Erdbeben mit der Stärke 7,2 hatte sich zuvor in der Nähe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud ereignet. Berichten zufolge sollen durch das Beben zahlreiche Häuser zerstört worden sein. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.

Haiti war im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben nahezu verwüstet worden. Im Zentrum des Erdbebens mit einer Stärke von 7,3 lag damals Haitis dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. Durch das Beben starben rund 222.000 Menschen, mehr als 300.000 wurden verletzt. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause. Die Schäden durch das Beben wurden auf 8 Milliarden US-Dollar (6,2 Milliarden Euro) geschätzt. Der Wiederaufbau kam auch durch die politische Instabilität nur schleppend in Gang. Im Juli war Haitis Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. Er wurde in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen worden.