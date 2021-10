Ein grausiges Verbrechen erschüttert Frankreich: Eine Seniorin wird tot in ihrer Wohnung gefunden, die Frau wurde enthauptet. Ein Tatverdächtiger ist inzwischen festgenommen worden.

Im Süden Frankreichs ist eine 77 Jahre alte Frau enthauptet worden. Sicherheitskräfte fanden die Leiche der Frau in ihrer Wohnung in Agde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihr Sohn hatte die Behörden alarmiert, da er sie trotz des üblichen täglichen Kontakts nicht erreichen konnte.

In der Wohnung in der Küstenstadt fanden die Beamten Kampfspuren. Der abgetrennte Kopf der Frau soll in der Nähe ihres Körpers gelegen haben. Hinweise auf einen Einbruch habe es nicht gegeben, hieß es. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar, für einen terroristischen Hintergrund gibt es keine Anhaltspunkte. Am Abend berichtete der Sender France Info von der Festnahme eines Tatverdächtigen. Es handele sich um einen Mann in die fünfzig, der bei der Rentnerin kleinere Arbeiten verrichtete.

Die pensionierte Grundschullehrerin lebte seit dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren alleine, so der Sender. Zu den näheren Umständen der Tat wurde nichts bekannt. Nach Informationen des Senders BFMTV entwendete der Tatverdächtige eine Bankkarte der Seniorin und hob damit 1000 Euro ab.