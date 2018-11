Panorama

Minderheitskämpfe in Kamerun: Separatisten entführen 79 Schüler

Die englischsprachige Bevölkerung in Kamerun fühlt sich von der frankophonen Mehrheit unterdrückt. Im Nordwesten des Landes kämpfen sie mit allen Mitteln für ihre Unabhängigkeit. Eine bewaffnete Miliz entführt nun Dutzende Schüler, um Chaos zu stiften.

Im englischsprachigen Nordwesten Kameruns sind nach Regierungsangaben 79 Schüler und drei Erwachsene entführt worden. Neben den Schülern seien der Direktor der Presbyterian Secondary School in der Regionalhauptstadt Bamenda sowie ein weiterer Lehrer und ein Fahrer von unbekannten Bewaffneten gekidnappt worden. Aus der Schule wurde die Entführung bestätigt.

Bei den Entführern soll es sich um Separatisten handeln. Sie hätten bislang jedoch kein Lösegeld gefordert. Die Entführung könnte ein Teil der Strategie der Separatisten sein, für Chaos im englischsprachigen Landesteil zu sorgen. Die Mehrheit der rund 23 Millionen Einwohner des zentralafrikanischen Staates Kamerun spricht französisch, nur eine Minderheit nahe der Grenze zu Nigeria ist anglophon. Die Minderheit fühlt sich seit langem von der frankophonen Mehrheit benachteiligt. Der Konflikt ist seit 2017 mit offenen Bestrebungen nach staatlicher Unabhängigkeit eskaliert.

"Sie wollen kein Lösegeld. Stattdessen sollen wir die Schulen schließen", sagte der Sprecher der Schule Fonki Samuel Forba dem Sender BBC. Er hoffe und bete, dass die Entführer alle Menschen wieder freilassen.

Die Nordwest-Region Kameruns ist eine von zwei Regionen in dem zentralafrikanischen Land, in denen englischsprachige Milizen Anschläge verübt haben. Die Behörden reagierten in der Vergangenheit mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen auf Angriffe der Rebellen.

Die Massenentführung erinnerte an einen Überfall der islamistischen Terrororganisation Boko Haram auf eine Schule im Nordosten des Nachbarlandes Nigeria im Jahr 2014. Damals wurden mehr als 200 überwiegend christliche Mädchen entführt.

Quelle: n-tv.de