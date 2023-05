In der US-Kleinstadt Henryetta findet die Polizei sieben Leichen auf einem Grundstück. Mittlerweile scheint nicht nur klar, dass eines der Todesopfer der Schütze war, sondern auch, dass es sich bei ihm um einen Sexualstraftäter handelt.

Nach dem Fund von sieben Leichen auf einem Grundstück im US-Bundesstaat Oklahoma hält die Polizei einen verurteilten Sexualstraftäter für den Todesschützen. Der 39-jährige Mann habe nach derzeitiger Beweislage zunächst sechs andere Menschen und dann sich selbst getötet, sagte der Polizeichef des Landkreises Okmulgee, Joe Prentice, vor Journalisten. Bei den Opfern handelt es sich demnach um seine Ehefrau, deren drei Kinder im Alter von 13 bis 17 Jahren sowie zwei als vermisst gemeldete Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren.

Alle Opfer seien per Kopfschuss getötet worden, es gebe derzeit keine Hinweise darauf, ob der Mann die Tat geplant habe. Die Leichen wurden Anfang der Woche in Henryetta südlich der Großstadt Tulsa an unterschiedlichen Orten um das Haus herum gefunden. Die beiden vermissten Mädchen waren dem Lokalsender Fox23 zufolge mit der Stieftochter des Täters befreundet und übernachteten in dessen Haus.

Der Sexualstraftäter sollte am Montag unter anderem wegen des Vorwurfs der Kinderpornografie vor Gericht gestellt werden, wie die "New York Times" weiter berichtete. Nachdem er nicht vor Gericht erschienen war, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Der mutmaßliche Täter war Berichten zufolge nach einer langjährigen Haftstrafe wegen Vergewaltigung 2020 aus dem Gefängnis gekommen. Der Ort Henryetta hat rund 6000 Einwohner und liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City im Landesinneren der USA.