Die Corona-Krise bedroht auch alle die in den kommenden Wochen und Monaten heiraten wollen - im nordspanischen Santander bekommen sollen Paare eine zweite Chance bekommen.

Eine Heirat in Zeiten von Virus und Ausgangssperre muss ohne Gäste stattfinden. Viele Paare verschieben deshalb den "schönsten Tag ihres Lebens". Falls das nicht geht, dürfen Frischvermählte im spanischen Santander einfach zwei Mal heiraten.

Wer in den nächsten Tagen und Wochen im nordspanischen Santander seine Hochzeit geplant hat, braucht nicht auf eine große Feier zu verzichten. Die Stadtverwaltung kündigte an, dass sich Paare, die ihre Trauung aus verschiedenen Gründen nicht verschieben können, zwei Mal heiraten dürfen können.

Eine erste Zeremonie findet unter Ausschluss von Gästen und mit den nötigen Schutzvorkehrungen statt. Später dürfen sich die Paare noch einmal im Beisein von Familie und Freunden das Jawort geben. So könnten Hochzeitspaare ihren großen Tag "so feiern, wie Sie es sich vorgestellt haben, wenn sich alles wieder normalisiert", so die Behörden der kantabrischen Hauptstadt.

Erst am Vortag kursierte in den sozialen Medien das Video eines spanischen Paares, das sich am Fenster der gemeinsamen Wohnung das Jawort gegeben. Unter dem Jubel der Nachbarn warf die Braut schließlich ihren Brautstrauß auf einen der gegenüberliegenden Balkons. Die Flitterwochen verbringt das Paar selbstverständlich zu Hause, wie es gegenüber Medien berichtete.

Spanien ist besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffen. Gestern stieg die Zahl der Infizierten auf gut 20.000 und damit um 16 Prozent mehr als noch am Vortag. Mehr als 1000 Menschen starben bereits an Covid-19. Seit dem Wochenende herrscht im ganzen Land eine zunächst 15-tägige Ausgangssperre. Die Behörden hoffen, dass die Ansteckungswelle bald ihren Höhepunkt erreicht und sich die Entwicklung dann verlangsamt.