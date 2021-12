Der Bischof arbeitet mittlerweile wieder in seinem früheren Beruf - als Agraringenieur.

In Spanien verbietet die katholische Kirche einem Bischof sein Amt auszuüben - es handelt sich um jenen Amtsträger, der eine Psychologin und Autorin erotisch-satanischer Romane geheiratet hat. Doch er hat bereits eine neue Anstellung.

Der jüngste Bischof Spaniens darf nach seiner Heirat mit einer Frau, einer Autorin erotisch-satanischer Romane, sein Amt nicht mehr ausüben. "Wie allgemein bekannt ist, hat Bischof Xavier Novell i Gomà, emeritierter Bischof von Solsona, am 22. November 2021 in der Stadt Suria in der Provinz Barcelona standesamtlich Frau Silvia Caballol y Clemente geheiratet", hieß es auf der Webseite der spanischen Bischofskonferenz.

Auch wenn er seinen Status als Bischof behalte, sei Xavier Novell nunmehr "die Ausübung aller Rechte und Funktionen, die mit dem Amt des Bischofs verbunden sind", untersagt. "Andere mögliche Konsequenzen" schloss die Bischofskonferenz, die auf den Beruf der Ehefrau nicht einging, nicht aus.

Spanischen Medienberichten zufolge hatte der 52-jährige Bischof Ende August aus "persönlichen Gründen" seinen Rücktritt eingereicht, den Papst Franziskus bald darauf annahm. Sehr schnell war daraufhin seine Beziehung zu der 38-jährigen Autorin öffentlich bekannt geworden. Die Psychologin hat mehrere erotisch-satanische Romane geschrieben, darunter "Die Hölle von Gabriels Lust" von 2017. Medienberichten zufolge war sie vor ihrer Ehe mit dem einstigen Bischof bereits einmal verheiratet und ist Mutter zweier Kinder.

Künstliche Befruchtung von Schweinen

Novell war 2010 der jüngste Bischof Spaniens geworden. Gerüchte seine Frau sei schwanger, wurden nicht bestätigt. Laut der Zeitung "La Vanguardia" ist Novell ausgebildeter Agraringenieur. Demnach fand er bereits eine neue Anstellung. Er arbeitet nun für ein Unternehmen, das sich mit künstlicher Befruchtung von Schweinen befasst.

Novell war als Spezialist in Fragen der Teufelsaustreibung (Exorzismus) und wegen seines Widerstandes gegen Homosexualität, Sterbehilfe und Abtreibungen sowie als Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens bekannt geworden, wie spanische Medien berichteten. Novell soll sich auch für die sogenannte Konversionstherapie starkgemacht haben, die Homosexualität als Krankheit ansieht, die "geheilt" werden müsse, wie es im Portal "Religión Digital" hieß.