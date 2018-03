Panorama

Küchenbrand in Italien: Studentinnen scheitern beim Nudelnkochen

Drei US-Amerikanerinnen zieht es zum Studium nach Florenz. Dort versuchen sie sich an der einheimischen Küche. Das geht jedoch gehörig schief.

Es ist das Studentenessen schlechthin: Nudeln mit Käse, Soße oder Pesto. Nichts ist billiger und einfacher herzustellen. Könnte man meinen. Drei Austauschstudentinnen in Italien treten jedoch den Gegenbeweis an. Die US-Amerikanerinnen scheiterten an der Herausforderung, sich während ihres Aufenthaltes in Florenz ein Pastagericht zu kochen.

Der italienischen Zeitung "La Nazione" zufolge hatten die jungen Frauen Nudeln gekauft und machten sich in ihrer Wohnung daran, sie zu kochen. Dazu taten sie die Pasta in einen Topf und warfen den Herd an. Irgendwie hatten sie jedoch übersehen, dass Wasser bei diesem Gericht eine unverzichtbare Zutat ist. Es kam, wie es kommen musste.

Nach kurzer Zeit stand der Pastatopf in Flammen, die Studentinnen riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte. Abgesehen von einigen beschädigten Küchenmöbeln kam niemand zu Schaden. Der Polizei, die diesem seltsamen Feuer nachging, berichteten die jungen Frauen, sie hätten nicht gewusst, dass man Nudeln in Wasser koche.

Nicht einmal ein hartes Ei

Der US-Sender Fox-News trug die Stimmen einiger Italiener zusammen, die sich über die Kochfähigkeiten der US-Amerikanerinnen mokierten. Einer schrieb unter den Artikel der Zeitung "Il Giornale": "Zurück in die USA, um Hamburger und Pommes Frites von McDonald's zu essen." Ein anderer behauptete, US-amerikanische Frauen seien in der Küche sowieso eine Katastrophe und könnten nicht einmal ein hartes Ei kochen. Ein weiterer Italiener warnte seine Landsleute, nicht zu ironisch zu kommentieren. Denn eine der drei Köchinnen könne US-Außenministerin oder Präsidentin werden.

Der berühmte Florentiner Chefkoch Fabio Picchi versuchte, zumindest diesem Umstand abzuhelfen und lud die jungen Frauen zu einem Kochkurs in sein Restaurant "Cibreo" ein. In vier Stunden könne er ihnen die Grundlagen der einfachen italienischen Küche beibringen. Ein gemeinsames Mittagsessen mit den Köchen wäre auch noch dabei. Ob die Studentinnen das Angebot angenommen haben, ist nicht bekannt. Aber schon jetzt scheint sicher: Von diesem Auslandsaufenthalt bringen die drei Studentinnen völlig neue Kenntnisse mit nach Hause.

Quelle: n-tv.de