Sturzfluten fordern 16 Tote in Tennessee

Noch mehrere Menschen vermisst Sturzfluten fordern 16 Tote in Tennessee

Beschädigte Autos am Straßenrand zeugen von der schwere der Überflutungen in Tennessee.

Nach heftigen Regenfällen im Süden der USA sind mindestens 16 Menschen gestorben, darunter sind laut US-Medien auch Babys. Dutzende Menschen bleiben bisher vermisst. Der Wetterdienst sprach von historischen Niederschlagsmengen.

Nach Überschwemmungen durch heftige Regenfälle sind im US-Bundesstaat Tennessee mindestens 16 Menschen gestorben. Darunter sind US-Medien zufolge auch sieben Monate alte Zwillinge, die aus den Armen ihres Vaters weggerissen wurden, als dieser sie vor der Strömung in Sicherheit bringen wollte. Rund 30 weitere Personen würden noch vermisst, sagte Sheriff Chris Davis aus Humphreys County, rund 100 Kilometer westlich von Nashville, einem Lokalsender des NBC-Netzwerks. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen werde.

Die Tageszeitung "The Tennessean" berichtete sogar von 50 Vermissten. Nach dem Regen von Freitagnacht bis Samstagmittag (Ortszeit) war es an mehreren Orten zu sturzflutartigen Überschwemmungen gekommen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten heute noch an. Um Plünderungen zu verhindern, verhängten die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre.

Das Unwetter sei "fast so schnell wie ein Tornado" über die Region im Zentrum von Tennessee hinweggezogen, sagte der Bürgermeister der Stadt Waverly im Lokalsender WKRN. Die Nationalgarde helfe bei der Rettung Betroffener, hieß es bei NBC. Aufnahmen zeigten überflutete Straßen, weggeschwemmte Fahrzeuge und schwer verwüstete Gebäude. ABC zufolge kam es auch zu Ausfällen im Strom- und Handynetz. Die Niederschlagsmengen hätten Rekordwerte für den Bundesstaat erreicht, erklärte der Wetterdienst.

Neben Humphreys und Waverly seien auch die Verwaltungsbezirke Dickson, Hickman und Houston stark von den Überschwemmungen betroffen, teilte der Katastrophenschutz mit. Binnen sechs Stunden seien am Samstagmorgen zwischen 22 und 43 Zentimeter Regen gefallen. Erst in der Nacht habe das Unwetter nachgelassen.