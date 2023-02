In der pakistanischen Millionenstadt Karatschi kämpfen sich Terroristen mit einer Rakete in eine Polizeikaserne und stürmen ein Gebäude. Sie nehmen Geiseln, auf dem Dach ereignet sich eine Explosion, stundenlang wird gekämpft. Mehrere Menschen sterben auf beiden Seiten.

In der pakistanischen Metropole Karatschi ist eine Polizeikaserne attackiert worden und hat sich in der Folge zum Ort eines mindestens stundenlangen Gefechts entwickelt. Schwer bewaffnete Angreifer drangen nach Angaben der Behörden und von Augenzeugen am Freitagabend (Ortszeit) in das streng bewachte Gelände ein, auf dem sich Dutzende Verwaltungs- und Wohngebäude befinden. Hunderte Polizisten leben dort mit ihren Familien. Das Feuergefecht dauerte nach seinem Beginn stundenlang an.

Mehrere Beamte wurden vorübergehend als Geiseln genommen, wie ein Polizist erklärte. Aus dem Gebäude waren Explosionen und Schusswechsel zu hören. Der Sender CNN berichtet von mindestens zwei Toten, einem Polizisten und einem Hausmeister. Der pakistanische TV-Sender Samaa berichtet online zudem von zwei toten Terroristen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff, der von Samaa auch als "Twilight Attack" (Angriff bei Dämmerung) beschrieben wird.

"Sie haben am Tor eine Rakete benutzt", sagte Innenminister Rana Sanaullah. Die Angreifer seien unter anderem mit Granaten bewaffnet. Verstärkungseinheiten der Polizei und Paramilitärs hätten das Gelände umstellt und versuchten nun, auf das Gelände zu gelangen, "um die Terroristen unschädlich zu machen".

Videoaufnahmen in den sozialen Netzwerken sollen zeigen, wie sich auf dem Dach des Polizeigebäudes eine Explosion ereignet, mehrere pakistanische Journalisten sprechen von einem Selbstmordattentäter.

Die Polizei in Pakistan ist immer wieder Ziel von Angriffen militanter Gruppen wie den pakistanischen Taliban und unterschiedlicher Separatistengruppen in der westlichen Provinz Balochistan. Ende Januar waren bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee eines Polizeipräsidiums in Peshawar mehr als 80 Beamte getötet worden.