In der Ukraine führen Moskaus Truppen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Westliche Sanktionen sollen den Aggressor stoppen. Eine Gruppe Waldorfschüler aus Thüringen entscheidet sich dennoch für eine Reise nach Russland.

Trotz des laufenden russischen Überfalls auf die Ukraine haben zwei Schulklassen aus Thüringen Anfang des Jahres eine Fahrt nach Russland unternommen. Das geht aus einem inzwischen gelöschten Erfahrungsbericht hervor, der auf der Internetseite des Deutsch-Russischen Forums veröffentlicht worden war. Demnach besuchten 18 Schülerinnen und Schüler der Waldorfschulen in Erfurt und Weimar vom 10. bis zum 25. Februar 2023 zwei Waldorfschulen in Moskau.

Auf Anfrage von RTL/ntv, stellte die Waldorfschule Weimar klar: "Dass es sich nicht um eine Reise der Schule handelte, da dies in diesen Zeiten nicht möglich ist, sondern um eine Initiative der Eltern unserer Schülerinnen und Schüler".

Mangels direkter Flüge sei man mit einem Linienbus nach Kaliningrad gefahren und von dort mit einem Flugzeug in die russische Hauptstadt geflogen, heißt es in dem Bericht. In Moskau hätten die Schülerinnen und Schüler sowie das Begleitpersonal in den Familien der Moskauer Waldorfschüler gelebt. Beigefügten Fotos zufolge besuchte die Gruppe auch den Kreml. Nach einer Woche in der russischen Hauptstadt sei man für Waldarbeiten per Nachtzug und Bus in die Nähe der Kleinstadt Kirilow gereist.

"Bei den Ausflügen waren wir als deutsch-russische Gruppe sehr auffällig, da momentan fast keine westeuropäischen Menschen in Moskau unterwegs sind", heißt es in dem Bericht. "Wir wurden mehrfach angesprochen, wer wir sind und warum wir hier sind und es wurde immer mit großer Freude und auch Erleichterung wahrgenommen, dass wir trotz aller Widrigkeiten den zwischenmenschlichen Austausch suchen und realisieren."

Weiter heißt es: "Die vieldiskutierten Konflikte liegen in der globalen Politik, aber auf keinen Fall in den einzelnen Menschen und der Bevölkerung der Länder. Es fühlt sich genau richtig an, dass wir gerade jetzt diese Reise unternommen haben." Dem Bericht zufolge ist bereits ein Gegenbesuch in Deutschland geplant. Die Anreise der Moskauer Gruppe solle voraussichtlich über Murmansk und Norwegen erfolgen.