Tierärzte finden Menschenarme in Hai

Fund auf La Réunion Tierärzte finden Menschenarme in Hai

Auf La Réunion machen Tierärzte im Magen eines Tigerhais einen grausamen Fund: Bei der Untersuchung des Tiers entdecken sie zwei Menschenarme. Nun ist auch die Identität des Opfers geklärt.

Forscher haben auf der französischen Insel La Réunion menschliche Überreste in einem Hai gefunden. Die Tierärzte fanden zwei Arme und ein Armband in einem Tigerhai. Mithilfe des Armbands konnte auch auch die Identität des Toten geklärt werden: Es handele sich um einen 70 Jahre alten Mann, der Anfang Dezember von einer Kayak-Tour an der Westküste der Insel im Indischen Ozean nicht zurückgekehrt war, berichtet der Nachrichtensender Franceinfo auf seiner Website. Derzeit werde ein DNA-Test durchgeführt.

Der im Rahmen einer Forschungsfahrt gefangene Hai sei rund dreieinhalb Meter lang gewesen, hieß es in dem Bericht. Ob der Mann von dem Hai getötet wurde oder bereits tot war, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Rund um das französische Übersee-Département kommt es immer wieder zu Hai-Angriffen.

Seit 2011 habe es 24 Attacken gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Elf davon seien tödlich gewesen. Die Haie greifen meistens Surfer oder Bodyboarder an, die sie mit Beutetieren verwechseln.