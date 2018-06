Panorama

Leichenfund in Niedersachsen: Tote 16-Jährige: Polizei fasst Verdächtigen

Eine junge Frau wird Tod in der Nähe einer niedersächsischen Grundschule entdeckt. Die Fahnder können nun einen ersten Ermittlungserfolg präsentieren. Ein 24-Jähriger befindet sich in Polizeigewahrsam.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen bei Hannover ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 24-Jährige habe die deutsche und dominikanische Staatsangehörigkeit und befinde sich in Polizeigewahrsam, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.

Ermittler überprüfen demnach nun, ob sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen erhärtet. Die 16-Jährige war am Sonntag am frühen Nachmittag in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden. Ein Sexualdelikt schlossen die Fahnder unterdessen nach dem Ergebnis einer Obduktion aus. Demnach starb die 16-Jährige an heftiger Gewalt gegen den Kopf. Einzelheiten nannte die Polizei nicht. Ob der Fundort auch der Tatort ist, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Zuletzt sei die junge Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr am Bahnhof der Kleinstadt gesehen worden.

Nur einige hundert Meter weiter hatte im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine Tote in einem Graben nahe dem Friedhof gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 55-Jährige an Gewalt starb. Bislang fehlt eine Spur zum Täter. "Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt", sagte eine Polizeisprecherin. Anwohnern fiel auf, dass exakt zwei Monate zwischen beiden Taten liegen, die sich in der Nacht zum 17. April und 17. Juni ereigneten.

Quelle: n-tv.de