Von ursprünglich mehr als 1000 Maschinen war zuletzt war nur noch eine im Dienst: Die letzte verbliebene Tupolew Tu-154 startet zu ihrem finalen Linienflug. Wegen ihres hohen Treibstoffverbrauchs und nach vielen tödlichen Unfällen stellten immer mehr Airlines das Flugzeug außer Dienst.

Das legendäre Passagierflugzeug Tupolew Tu-154, entwickelt in den 60er Jahren für die sowjetische Zivilluftfahrt, hat am heutigen Mittwoch seinen letzten Linienflug absolviert. Die russische Airline Alrosa teilte in Moskau mit, auf dem Flug von Mirny im fernen Osten Russlands nach Nowosibirsk in Sibirien seien 140 Passagiere an Bord gewesen. "Wir geben betrübt das Ende des Einsatzes der letzten Tu-154 bekannt, die noch für die russische Luftfahrt im Einsatz war", erklärte Alrosa. "Danke Tu-154." Die Airline Alrosa ist im Besitz der gleichnamigen Bergbaufirma.

Von der Tupolew Tu-154, die erstmals 1968 startete, wurden mehr als 1000 Exemplare vom gleichnamigen Hersteller angefertigt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Maschine noch lange für die russische Fluggesellschaft Aeroflot im Einsatz, bevor sie nach der Jahrtausendwende unter anderem wegen ihres zu hohen Treibstoffverbrauchs allmählich aus dem Verkehr gezogen wurde. 2013 wurde die Fertigung eingestellt.

Die Tupolew-Maschinen sind auch berüchtigt wegen der hohen Anzahl von Unfällen. Nach einer Aufstellung des Aviation Safety Network (ASN) gab es insgesamt 73 schwere Tupolew-Tu-154-Unfälle, bei denen 2911 Menschen ums Leben kamen. Der Tupolew-Unfall, der weltweit die größte Aufmerksamkeit auf sich zog, ereignete sich im April 2010 im Westen Russlands: Damals kamen der polnische Präsident Lech Kaczynski und die 95 anderen Insassen der Maschine ums Leben.