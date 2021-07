Von Schottland bis Nordafrika: Die gesamte einst 6000 Kilometer lange Römische Reichsgrenze soll Welterbe werden. Mit dem Donaulimes kommt nun der nächste Abschnitt hinzu, der sich zwischen Bad Gögging und Passau auch durch Deutschland windet. Es ist bereits die fünfte neue deutsche Welterbe-Stätte.

Die UNESCO hat den Donaulimes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches als neues Welterbe ausgezeichnet. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) gab die Entscheidung auf seiner 44. Sitzung im chinesischen Fuzhou bekannt. In seinem bayerischen Abschnitt erstreckt sich der Donaulimes von Bad Gögging im Landkreis Kelheim über Regensburg und Straubing bis nach Passau.

Auf der UNESCO-Sitzung, die noch bis zum morgigen Samstag läuft, hat Deutschland damit bereits seine fünfte Auszeichnung erhalten. Zuvor waren schon vier Bewerbungen erfolgreich: die Kurstädte Bad Ems, Baden-Baden und Bad Kissingen; der Niedergermanische Limes; die Mathildenhöhe Darmstadt; sowie jüdische Stätten in Speyer, Worms und Mainz. Als Welterbe werden nur Kultur- und Naturstätten von herausragendem universellen Wert ausgezeichnet.

Fundamente alter Römerstätten säumen den Flusslauf der Donau in Bayern. (Foto: picture alliance/dpa)

Vor der Entscheidung war die Spannung gestiegen, nachdem Ungarn kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag mit Deutschland, Österreich und der Slowakei ausgestiegen war. Das Komitee hatte daraufhin die eigentlich für Montag geplante Entscheidung verschoben und zunächst eine Arbeitsgruppe für weitere Beratungen eingerichtet.

Der Limes erstreckte sich von Großbritannien über Mittel- und Osteuropa und den Nahen Osten bis nach Nordafrika. Die UNESCO strebt die vollständige transnationale Einschreibung der 6000 Kilometer langen "Grenzen des Römischen Reiches" an. Am Dienstag war bereits der Niedergermanische Limes in die Welterbeliste aufgenommen worden, der auf rund 400 Kilometern entlang des Rheins verläuft. Der Grenzabschnitt beginnt in Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz und endet an der Nordsee in den Niederlanden. In Nordrhein-Westfalen liegen 220 Kilometer zwischen Bonn und Kleve.

Grenze, die nicht nur trennte, sondern verband

"Ich freue mich, dass das Welterbekomitee den Donaulimes heute gewürdigt hat", sagte Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission: "Die Donau war für die Römer nicht nur eine natürliche Grenze, sie war auch ein wichtiger Verbindungsweg für Waren und vor allem für Ideen", so Böhmer. Der Donaulimes habe daher nicht nur getrennt, er verband auch ganz unterschiedliche Welten miteinander. "Er ist ein herausragendes Zeugnis römischer Zivilisation, deren Stärke immer auch darin lag, Einflüsse von außen aufzunehmen", sagte Böhmer.

Nachdem zuvor bereits die Befestigungsanlagen des Hadrians- und Antoninuswalls in Großbritannien (1987/2008) sowie der Obergermanisch-Raetische Limes in Deutschland (2005) ausgezeichnet worden waren, ist die Grenze des Römischen Reiches damit von Schottland bis in die Slowakei als Welterbe anerkannt. Mit den neu eingeschriebenen Bestandteilen sei der Donaulimes aber noch immer nicht komplett, sagte Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt: "Nun gilt es, die westlichen Abschnitte des Limes um Stätten im östlichen Segment der Donau zu ergänzen", so Müntefering: "Mit dem Donaulimes wird nicht nur eine besondere Denkmallandschaft ausgezeichnet, sondern auch die langjährige Zusammenarbeit mit Österreich und der Slowakei gewürdigt."

Das Welterbekomitee, das über die Vergabe entschieden hat, setzt sich aus 21 gewählten Vertragsstaaten der Welterbekonvention von 1972 zusammen. Es entscheidet in der Regel jährlich über die Einschreibung neuer Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste. Wegen der Pandemie war die Tagung im vergangenen Jahr verschoben worden. Auf der Welterbeliste stehen mehr als 1100 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. 51 davon gelten als bedroht.