In einem Schulbezirk des US-Bundesstaats Missouri dürfen Lehrer zur körperlichen Züchtigung wieder zum "Holzpaddel" greifen. Die Strafe darf allerdings nur mit dem Einverständnis der Eltern erfolgen. Einige von diesen sind jedoch verärgert.

Im Schulbezirk Cassville im Süden des US-Bundesstaat Missouri ist die körperliche Bestrafung in Schulen wieder zurück. Der Bezirk hatte die Prügelstrafe 2001 abgeschafft, nun aber wieder neu eingeführt. Der Schulbezirk Cassville umfasst 1900 Schüler. Mit dem Einverständnis der Eltern dürfen ab sofort Lehrer ihren Schülern mit dem sogenannten Holzpaddel auf das Gesäß schlagen.

Nach Angabe der "Washington Post" hatte die Schulbehörde bereits im Juni eine Richtlinie verabschiedet, die den Einsatz von körperlicher Gewalt erlaubt. Die Gewaltanwendung muss unter Anwesenheit eines Zeugen durchgeführt werden und soll ohne "Gefahr von Körperverletzung oder Schäden" angewandt werden. Die Eltern wurden am Tag der offenen Tür darüber informiert und ihr Einverständnis in einem Formular festgehalten.

Einige Eltern seien über die Methoden verärgert und bezeichnen dieses als unangemessen und schädlich, heißt es in dem Bericht der "Washington Post". Der Schulinspektor Merlyn Johnson beteuerte nach Angaben der "New York Times" jedoch, dass er auf Wunsch der Eltern gehandelt habe. Diese hätten die körperliche Züchtigung gefordert. Von dem Gegenwind war er überrascht: "Es gab Leute, die uns dafür gedankt haben".

In 19 Bundesstaaten legal

Die körperliche Züchtigung ist aus den amerikanischen Schulen nie ganz verschwunden. 1977 wurde in dem Urteil "Ingraham gegen Wright" die körperliche Strafe als verfassungsmäßig eingestuft und die Regelung den Bundesstaaten überlassen. Demnach ist diese Form der Bestrafung in 19 US-Bundesstaaten legal - die meisten davon gelten als konservativ, darunter auch Missouri.

Trotzdem sei die Anzahl der körperlich gezüchtigten Schulkinder in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, wie die "New York Times" berichtete. Nach Angaben der "Washington Post" wurden in dem Schuljahr 2017/2018 mehr als 69.000 Schläge in der Schule durchgeführt. In Missouri wurden fast 2500 Schüler auf diese Art bestraft.

In Deutschland wird über die Wiedereinführung der Prügelstrafe in Schulen berichtet. Körperliche Disziplinierung wurde in deutschen Schulen 1973 in den meisten Bundesländern verboten, in Bayern als letztes Bundesland 1983. Im ganzen Bundesgebiet herrscht ein Verbot von Gewalt bei Kindern in der Erziehung seit dem Jahr 2000.