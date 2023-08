Über 30 Tote nach Explosion in Tankstelle in Südrussland

(Foto: via REUTERS)

Das Feuer in der Region Dagestan brach zunächst in einer Autowerkstatt aus.

Zwei großen Brände fordern in Russland zahlreiche Todesopfer. Bei einem Tankstellenbrand in der Region Dagestan sterben mindestens 30 Menschen. Zudem kamen infolge einer Explosion auf einem Ölfeld in Zentralrussland mindestens zwei Menschen ums Leben. Die Ursachen sind jeweils unklar.

Bei einem verheerenden Brand an einer Tankstelle in der südrussischen Region Dagestan sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 80 Menschen seien verletzt worden. Darunter seien auch drei Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Nach Angaben des Verwaltungschefs der Republik Dagestan, Sergej Melikow, ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr. Ein Flugzeug sei in die Region am Kaspischen Meer geschickt worden, um die Verletzten nach Moskau zu bringen, hieß es weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Todesopfer sein Beileid aus. Laut dem Kreml wünschte er den Verletzten zudem eine rasche Genesung.

Das Feuer war am Montagabend in einer Autowerkstatt nahe einer Autobahn in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala ausgebrochen und hatte hernach Explosionen ausgelöst, die auf eine nahe gelegene Tankstelle übergriffen, wie die Behörden mitteilten. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Bilder im Internet zeigten ein brennendes einstöckiges Gebäude. "Hier sieht es aus wie im Krieg", sagte ein Augenzeuge Reuters TV. Die Feuerwehr brauchte mehr als dreieinhalb Stunden, um das Feuer zu löschen, das sich auf einer Fläche von 600 Quadratmetern ausgebreitet hatte, berichtete TASS unter Berufung auf den russischen Rettungsdienst.

Zudem kamen infolge einer mächtigen Explosion auf einem Ölfeld in Zentralrussland offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, meldete Interfax unter Berufung auf die Regierung des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen, der östlich des Uralgebirges liegt. Auf rund Hundert Quadratmetern sei auf dem Ölfeld Talinskoje ein Brand ausgebrochen, hieß es. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.