Brutale Attacke in Frankreich Unbekannte "massakrieren" Polizisten

Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte oder Busfahrer lösten in den letzten Monaten in Frankreich bereits heftige Diskussionen aus. Jetzt ereignet sich ein brutaler Angriff auf zwei Polizisten bei Paris. Innenminister Gérald Darmanin spricht von einem Massaker.

Ein gewalttätiger Angriff auf zwei Polizisten empört Frankreich. Die beiden Männer seien massakriert worden, sagte Innenminister Gérald Darmanin. Der Angriff geschah am späten Mittwochabend im Pariser Vorort Herblay. Die Polizisten, die in Zivil unterwegs waren, sind offiziellen Angaben nach von drei Angreifern attackiert worden. Diese nahmen den beiden Polizisten die Dienstwaffen ab und schossen wiederholt mit ihnen auf sie. Die Angreifer flüchteten.

Die Polizisten kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. "Eine Untersuchung ist im Gange, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wussten, dass es Polizisten waren. Es waren Polizisten in Zivil, die verdeckt arbeiteten", sagte der Bürgermeister von Herblay, Philippe Rouleau, dem Sender Franceinfo. Premierminister Jean Castex verurteilte den Angriff und nannte die Täter "feige Individuen", die auch die Republik ins Visier genommen hätten.

Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte oder Busfahrer hatten in den vergangenen Monaten in Frankreich bereits eine Debatte ausgelöst. Castex hatte in seiner Regierungserklärung im Sommer gewaltsame Übergriffe auf Ordnungskräfte verurteilt und der Polizei Unterstützung versprochen.