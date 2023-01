Tagelang ist die A7 dicht, weil ein Laster offenbar seine Ladung verliert. Mittlerweile steht fest, dass nicht Paraffin, wie ursprünglich angenommen, sondern Pflanzenfett die Autobahn gefährlich glatt gemacht hat. Für Probleme sorgen während der Sperrung mehrere Autofahrer.

Pflanzenfett sorgt auf der Fahrbahn der Autobahn 7 in Südniedersachsen seit Wochenbeginn für eine kilometerlange Sperrung. Das gab die Autobahngesellschaft des Bundes auf einer Pressekonferenz bekannt. Zunächst war vermutet worden, dass es sich bei der Substanz, die für eine glatte Fahrbahn sorgt, um Paraffin handelt. Der Schaden soll insgesamt in die Millionen gehen.

Die A7 war am Donnerstagnachmittag noch auf rund 50 Kilometern Länge in Richtung Süden gesperrt. Am Donnerstagabend sollte ein weiterer Teilabschnitt freigegeben werden. Die Autobahn war wegen des Pflanzenfettes in der Nacht auf Montag zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Staufenberg auf einer Länge von rund 60 Kilometern gesperrt worden. Seitdem laufen Reinigungsarbeiten mit Spezialfahrzeugen. Die Reinigungsarbeiten kämen mittlerweile gut voran, weil die Reinigungsmethode geändert wurde, hieß es.

Laut einem Gutachten wurden rund 20 Tonnen Pflanzenfett, also eine komplette Lastwagenladung, auf der Autobahn verteilt. Der Verursacher ist noch unbekannt. Die Insassen eines Pkw gaben demnach bei der Polizei an, in Höhe des Autobahndreiecks Drammetal zunächst eine "flockige" Verunreinigung der Fahrbahn bemerkt zu haben. Wenig später überholten sie laut eigenen Angaben dann den besagten Tanklaster und stellten fest, dass die Fahrbahn dort völlig sauber gewesen sei.

Sperrung wird ignoriert

Inzwischen sind demnach 21 Spezialfahrzeuge im Einsatz, die heißes Wasser mit hohem Druck auf die Fahrbahn auftragen. Bei den meisten Fahrzeugen wird zusätzlich ein Reinigungsmittel auf Alkoholbasis genutzt, das 15 Minuten auf der Fahrbahn einwirken muss und dann abgesaugt wird. Die Fahrzeuge kommen 500 Meter bis einen Kilometer pro Stunde voran.

Für Probleme hatten ungeduldige Autofahrer gesorgt. Weil mehrere Menschen die überlasteten Umleitungsstrecken offenbar umfahren haben, indem sie ein Stück der gesperrten Autobahn nutzten, mussten Anschlussstellen mit Personal der Autobahngesellschaft überwacht werden.