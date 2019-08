Die Fahrerin des Van ist erst 17 Jahre alt. Acht weitere Jugendliche sitzen mit ihr im Wagen, als sie von einem Hof auf die Bundesstraße einbiegt und von einem Pkw gerammt wird. Drei der elf Verletzen schweben in Lebensgefahr.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Österreich sind elf Menschen verletzt worden, drei davon schweben in Lebensgefahr. Nach Angaben der Salzburger Polizei steuerte eine 17-jährige Fahrerin ihren Van am späten Samstagabend von einer Hofzufahrt bei Weißbach am Lofer auf die Bundesstraße. Dabei krachte ein 41-Jähriger mit seinem Pkw mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit seitlich in ihren Wagen.

Der Van war mit neun Insassen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren besetzt. Zwei junge Männer aus dem Van wurden durch die Wucht des Aufpralls durch die Heckscheibe rund 25 Meter auf die Straße geschleudert und blieben dort verletzt liegen. Der Motorblock des Fahrzeuges der Jugendlichen wurde rund 70 Meter nach hinten in ein angrenzendes Feld katapultiert. Nachdem er den Van gerammt hatte, kollidierte der Pkw mit einem Baum und blieb am Straßenrand liegen.

Unmittelbar danach kam es an der Unfallstelle zu einem Folgeunfall. Laut Darstellung der Polizei fuhr ein 71-Jähriger auf den quer zur Fahrbahn stehenden Van. Zuvor gelang es dem Fahrer jedoch, an den verletzten Jugendlichen, die auf der Straße lagen, vorbeizufahren.

In Österreich darf man unter bestimmten Bedingungen mit 17 Jahren ein Auto lenken. Ob die Bedingungen für eine solche "vorgezogene Lenkberechtigung" im Falle der Van-Fahrerin vorgelegen haben, ist bislang nicht bekannt. Zum Unfall rückten die Freiwilligen Feuerwehren Weißbach und Saalfelden mit neun Fahrzeugen und 43 Mann, sowie das Rote Kreuz mit neun Notärzten, 30 Sanitätern und zehn Fahrzeugen an.