Die fünfjährige Remi lädt ihre Freunde zu ihrem Kindergeburtstag ein. Doch das an Autismus erkrankte Mädchen ist traurig, weil nur zwei Menschen mitfeiern wollen. Da hat ihr Vater eine zündende Idee und bereitet seiner Tochter dann doch noch eine unvergessliche Party.

Ein Vater hat mit einem Social-Media-Post die Geburtstagsparty seiner fünfjährigen Tochter gerettet und dafür gesorgt, dass sie nicht fast allein feiern musste. Zuvor waren zehn Gäste eingeladen worden, wie Vater PJ Robins Wales Online berichtet. Nachdem die Einladungen verschickt waren, kam allerdings die Ernüchterung: Lediglich zwei Gäste kamen vorbei, zwei andere sagten, dass sie krank seien und deshalb nicht kommen würden und die anderen gaben gar keine Rückmeldung.

"Wir hatte Remi schon von ihrer Geburtstagsparty erzählt und so hatte sie auch all ihre Freunde erwartet", berichtet der Vater von dem unangenehmen Moment bei der Feier. Und er fügt hinzu: "Eines der Dinge, die für autistische Menschen belastend sind, sind Änderungen in letzter Minute."

Doch als Remi fragte: "Mama, wo sind denn meine ganzen Freunde?" und sehr traurig war, hatte der Vater genug und setzte alles daran, den besonderen Tag seiner Tochter noch zu retten. Er postete in lokalen Social-Media-Gruppen einen Hilferuf und bat Menschen darum, spontan als Geburtstagsgäste einzuspringen. Er erklärte, dass sie keine Geschenke möchten, sondern nur Remi eine Freude machen wollen. Sie sollten einfach mit ihren Kindern vorbeikommen und mit Remi Geburtstag feiern.

Zum Erstaunen der Familie klappte es: Nach und nach tauchten immer mehr Fremde auf, die mitfeierten. Am Ende waren es 14 Kinder und ihre Eltern. Der Post wurde 1000 Mal geteilt, die Eltern konnten das kaum glauben: "Die Resonanz war wirklich überwältigend und wir bekommen immer noch Nachrichten", erklärt Robins Wales Online.

Die Aktion hat sogar noch mehr als nur einen schönen Nachmittag gebracht: Andere Eltern mit autistischen Kindern boten an, dass sich ihre Kindern einmal kennenlernen sollten, um zusammen zu spielen. Das Geburtstagskind Remi war jedenfalls ziemlich erstaunt über so viele neue Leute am Tisch. Die Überraschung des Vaters war offensichtlich gelungen.