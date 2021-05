Grusel-Fund in Spanien Vater und Sohn finden Leiche in Dino-Figur

Als Vater und Sohn in einem Vorort von Barcelona in der Nähe einer Dinosauer-Statue spielen, stoßen die beiden auf einen gruseligen Fund: Inmitten der Pappmaché-Figur ist eine Leiche versteckt. Die Polizei vermutet einen tragischen Unfall.

Ungewöhnlicher Leichenfund in Spanien: Im Inneren einer Dinosaurier-Statue aus Pappmaché ist in einem Vorort der katalanischen Hauptstadt Barcelona ein toter Mann entdeckt worden. Der leblose Körper wurde am Wochenende von einem Mann, der mit seinem Sohn in der Nähe der Statue spielte, durch ein kleines Loch im Pappmaché bemerkt, wie die Zeitung "El País" und andere spanische Medien unter Berufung auf die katalanische Polizei berichteten. Offenbar sind Vater und Sohn durch einen seltsamen Geruch nahe der Pappmaché-Figur misstrauisch geworden, wie der "Focus" berichtete. Der Mann habe sofort die Polizei alarmiert.

Der Tote war den Angaben zufolge erst wenige Stunden vor dem Fund von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Um die Leiche des 39-Jährigen zu bergen, habe die Feuerwehr in Sant Coloma de Gramenet ein größeres Loch in die Statue bohren und auch einen Kran einsetzen müssen, da der Tote sehr groß und sehr schwer gewesen sei, hieß es.

Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen. Die Polizei vermutet, dass der Mann die Nacht im Inneren der Statue verbringen wollte oder aber vielleicht etwas aus der Statue habe holen wollen, zum Beispiel ein hineingefallenes Handy, und es dann nicht geschafft habe, wieder herauszukommen. Man wolle aber die Autopsie abwarten, um die genaue Todesursache und den Todeszeitpunkt zu ermitteln.