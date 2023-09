Seit Mittwoch sucht die Polizei in Nordhessen eine vermisste 14-Jährige. In einem Wald findet sie die Leiche eines Mädchens. Es handelt sich wahrscheinlich um die gesuchte Jugendliche.

Ein seit Mittwochabend in Nordhessen vermisstes 14-jähriges Mädchen ist offenbar tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass es sich bei einer am Nachmittag gefundenen Leiche um die des Mädchens handelt. Ein Verbrechen sei nicht auszuschließen. Der Leichnam war Polizeiangaben zufolge am Nachmittag in einem Waldgebiet bei Bad Emstal entdeckt worden. Ein alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können.

Die 14-Jährige hatte am Mittwochabend ihr Zuhause in Bad Emstal verlassen und galt seither als vermisst. Die Polizei hatte sich mit einem Foto des Mädchens an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen nahm die Polizei bereits am Nachmittag nach dem Fund der Leiche zurück.

Der Fundort der Leiche war den Ermittlern zufolge weiterhin für die Arbeit der Spurensicherung abgeschlossen. Diese werde voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, am Freitag würden voraussichtlich weitere Erkenntnisse bekannt gegeben.