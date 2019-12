Auf Hawaii wird ein Ausflugshubschrauber vermisst. Nach langer Suche entdecken die Hilfskräfte das Wrack. Nach den sieben Insassen wird weiterhin gesucht.

Bergungskräfte haben auf Hawaii das Wrack eines vermissten Ausflugshubschraubers gefunden. Das teilte die Polizei der Insel Kauai mit. An Bord des Helikopters befanden sich insgesamt sieben Menschen, darunter sollen auch zwei Minderjährige gewesen sein. Unklar war zunächst, ob es Überlebende gab.

"Der Einsatz geht weiter und wir tun alles, was wir können", erklärte Kauais Bürgermeister Derek Kawakami. "Unsere Gedanken und Gebete gelten den Familien der Passagiere."

Die Absturzstelle des Helikopters befindet sich in einem bergigen Gebiet auf Kauai vor der Küste von Na Pali, die eines der gefährlichsten und gefragtesten Reiseziele in Hawaii ist und im Film "Jurassic Park" vorgestellt wurde. Hoch aufragende Berge mit tiefen Schluchten und riesigen Wasserfällen das Innere des unbewohnten State Park. Rote Felsen mit dichten Dschungelkronen ragen aus dem Pazifischen Ozean auf über 1.219 Meter in die Höhe.

Dan Dennison, Sprecher des Hawaii Department of Land and Natural Resources, der die Gegend seit Jahren besucht und fotografiert, sagte der Nachrichtenagentur AP, der Winter bringe mehr Regen und turbulente Meere. "Im Winter schließen Sturzfluten aus Sicherheitsgründen häufig den Weg", sagte er. "Es gibt zahlreiche Ströme, die sehr schnell ansteigen können."

Der Besitzer des Hubschraubers hatte diesen als vermisst gemeldet, nachdem der Helikopter am Donnerstag nicht zur vereinbarten Uhrzeit von einem Rundflug zurückgekehrt war. Die Suche nach dem Wrack, an der Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Küstenwache beteiligt waren, fand unter schwierigen Wetterbedingungen statt. Die Inselgruppe Hawaii gehört zu den USA.