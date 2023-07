Waldbrände legen Flughafen in Palermo lahm

Feuer umzingelt Stadt Waldbrände legen Flughafen in Palermo lahm

Wie schon auf bereits etlichen Mittelmeerinseln greifen nun auch auf Sizilien die Flammen um sich. Vor allem in Norden der italienischen Insel brennen die Wälder großflächig und erreichen die Hauptstadt Palermo. Für den Flughafen bedeutet das vorerst eine Zwangspause.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind in der Nacht zum heutigen Dienstag größere Wald- und Flächenbrände ausgebrochen. Betroffen sind insbesondere der Norden und damit auch Palermo und Umgebung.

Ein großes Feuer auf den Hügeln rund um die Hauptstadt der Insel hat am frühen Morgen das Gelände des dortigen Flughafens erreicht. Der Airport bleibt daher vorübergehend gesperrt, wie der Betreiber bei Twitter mitteilte. Mehrere Flüge wurden bereits gestrichen oder werden umgeleitet. Auch die Autobahn A29 war betroffen - drei Auffahrten wurden geschlossen.

In Palermo und der umliegenden Provinz ist die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit 30 Teams im Einsatz, um die zahlreichen Brände zu bekämpfen. Durch den Wind haben die Einsatzkräfte jedoch Schwierigkeiten, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. In einem Dorf nahe Palermo geriet Medienberichten zufolge ein Tank der städtischen Mülldeponie in Brand. Der Katastrophenschutz warnt vor den giftigen Dämpfen. Zudem soll eine 88-jährige Frau gestorben sein, weil die Einsatzkräfte ihr Wohnhaus wegen der Flammen nicht rechtzeitig erreichen konnten.

Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie die Feuer in der Ferne bedrohlich lodern. Lokale Medien berichteten, dass auch ein Krankenhaus bedroht sei - der Feuerwehr zufolge ist der Brand dort allerdings unter Kontrolle. 1500 Menschen mussten in der Gegend evakuiert werden, wie der Sender Rai berichtete.