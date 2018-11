Panorama

Feuer wüten in Kalifornien: Waldbrand zwingt Zehntausende zur Flucht

Schon vor Monaten lodern in Kalifornien die Flammen. Nun sind wieder Zehntausende auf der Flucht vor sich ausbreitenden Bränden. Allein in der Kleinstadt Paradise werden mehr als 1000 Gebäude zerstört.

In Kalifornien sind Zehntausende Menschen auf der Flucht vor Waldbränden. Die sich rasch ausbreitenden Flammen bedrohen mehrere Städte im Norden des US-Bundesstaates. Laut dem Sender CNN wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auch Feuerwehrmänner. Genaue Zahlen liegen aber noch nicht vor.

Das Feuer war den Berichten zufolge binnen weniger Stunden auf eine Fläche von über 70 Quadratkilometer angewachsen. Es breite sich auch wegen des Windes weiter aus. Schwere Schäden richtete der Brand vor allem in der Kleinstadt Paradise an. "Es hat die Stadt zerstört", zitierte die "Los Angeles Times" einen Sprecher der örtlichen Feuerwehr. In der 27.000-Einwohner-Stadt seien neben einem Teil des örtlichen Krankenhauses mindestens 1000 weitere Bauten zerstört worden. Sämtliche Einwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit vor den bis zu 15 Meter hohen Flammen zu bringen.

Vize-Gouverneur Gavin Newsom rief für den Bezirk Butte County den Notstand aus, um auf diese Weise schnell Hilfe zu mobilisieren. Das Feuer bewege sich sehr schnell von einem eher abgelegenen in besiedeltes Gebiet, sagte der zuständige Sheriff Kory Hones. Es sei noch immer "sehr aktiv". In mehreren Kirchen und großen Hallen fanden Menschen US-Medien zufolge Zuflucht.

Yosemite-Park wochenlang gesperrt

"Das ist ein sehr gefährliches Feuer", schrieb Kaliforniens Feuerbehörde CalFire auf Twitter. Die Behörden forderten Menschen in mehreren Städten des Westküstenstaates auf, ihre Häuser zu verlassen. Auch die US-Schauspielerin Alyssa Milano musste nach eigenen Angaben ihr Haus verlassen. Sie sei samt Kindern und Hunden geflohen, twitterte sie.

Auch im Süden des Bundesstaates, im Bezirk Ventura County, brachen Waldbrände aus. Bei anhaltend sommerlichen Temperaturen und Trockenheit ist die Feuergefahr an der US-Westküste hoch.

In diesem Sommer wüteten zahlreiche Großbrände, darunter auch in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks. Das bei Touristen beliebte Yosemite-Tal war wegen starker Rauchentwicklung für Besucher wochenlang gesperrt.

