Thor rastet im Hafen Walross begeistert Menschen in Scarborough

In Scarbourough bereitet die Natur den Anwohnern dieses Jahr ein besonderes Neujahrsgeschenk. Walross Thor nutzt den Hafen der englischen Kleinstadt als Rastplatz auf der Durchreise nach Norden. Die Tierschutzbehörde bittet darum, dem Tier nicht zu nahe zu kommen.

Ein Walross hat in Scarborough an der englischen Nordseeküste zahlreiche Schaulustige an den Hafen gelockt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldet, handelt es sich wahrscheinlich um dasselbe Tier, das bereits Anfang Dezember der Küste im Süden Englands einen Besuch abgestattet hatte. Es wurde auf den Namen Thor getauft.

Tierschützer gehen davon aus, dass das Walross vermutlich auf der Durchreise nach Norden ist und an der englischen Küste Rast macht. Demnach ist es wohlauf und dürfte seine Reise bald fortsetzen. Es ist das erste Mal, dass in der Grafschaft Yorkshire ein Walross gesichtet wurde.

Nickerchen im Hafen - schwimmen ist anstrengend. (Foto: picture alliance/dpa/PA Media)

Mitarbeiter des örtlichen Sea-Life-Aquariums und der Tierschutzbehörde RSPCA sperrten den Bereich um das Walross ab und riefen die Menschen auf, gebührenden Abstand zu halten. "Das ist zwar ein sehr aufregendes Ereignis für uns, aber Walrosse mögen keinen Lärm und sind nicht an Haustiere gewöhnt. Behalten Sie ihre Tiere also an der Leine und halten Sie einen sicheren Abstand", warnt RSPCA-Inspektor Geoff Edmond zufolge. Sie schätzen, dass Thor mindestens 500 Kilogramm auf die Waage bringt.

Hält sich die Bevölkerung nicht daran, könnte Thor dasselbe Schicksal wie seiner Artgenossin Freya drohen. Die knapp 600 Kilogramm schwere Walrossdame hatte sich in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden einen Namen als zerstörerische Sonnenanbeterin gemacht. Im August wurde sie schließlich aus Sicherheitsgründen in Oslo getötet, nachdem ihr Schaulustige immer wieder gefährlich nahe gekommen waren, um Fotos zu machen. Trotz mehrerer Warnungen sollen einige Anwohner der norwegischen Hauptstadt zu Freya ins Wasser gehüpft sein. In einigen Fällen seien auch Kinder dabei gewesen, hieß es.