In Köln liegt auf einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger soll am Dienstagmorgen entschärft werden. Für Bahnreisende kommt es zu erheblichen Einschränkungen.

Am Kennedy-Ufer in Köln-Deutz ist auf einer Baustelle eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Blindgänger bei Aushubarbeiten aufgedeckt und anschließend gesichert worden, wie die Stadt Köln auf ihrer Website berichtet. Am heutigen Montagabend soll die Bombe nicht mehr entschärft werden, hieß es.

Die Entschärfung soll am Dienstagmorgen stattfinden. Dabei wird es zu erheblichen Einschränkungen für Bahnreisende kommen. Die Stadt spricht von „schwierigen Bodenverhältnissen“ am Fundort. Die Stadt legte bereits am Abend einen Evakuierungsbereich von 500 Metern fest. Betroffen sind von einer Evakuierung 15 Anwohnerinnen und Anwohner, ein Altenheim, sowie das Gebäude von RTL und ntv. Ab 9.00 Uhr am Dienstagmorgen werden Betroffene aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Vor allem den Deutzer Bahnhof wird die Entschärfung erheblich beeinträchtigen: Ab neun Uhr bis zum Abschluss der Entschärfung findet kein Bahnverkehr statt, der gesamte Bahnhof muss evakuiert bleiben, hieß es. Auch der Verkehr über die Hohenzollernbrücke, auf deren anderer Seite der Kölner Hauptbahnhof liegt, wird für die Dauer der Entschärfung komplett gesperrt. Die Deutsche Bahn arbeitet nach eigenen Angaben an einem Ersatzfahrplan für die Zeit der Evakuierung, zahlreiche Züge müssen umgeleitet werden. Von der Sperrung ist ebenso jeglicher Schiffsverkehr und der Luftraum betroffen, schreibt die Stadt Köln.

Betroffen ist auch die Kölner Oper im Staatenhaus, hier kann während der Entschärfung kein Spielbetrieb stattfinden. Wie lange die Entschärfung genau dauern wird, kann die Stadt noch nicht sagen: Der Zeitraum hängt auch davon ab, wie schnell die Evakuierungen abgeschlossen werden können.

